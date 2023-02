Choque múltiple y fatal entre cinco autos en Buenos Aires: murió una mujer de 25 años

El incidente vial se produjo por la explosión de un neumático de uno de los automóviles y una joven perdió la vida producto del impacto. Además, uno de los conductores dio positivo en el control de alcoholemia.

El fin de semana XXL por los carnavales continúa con inconvenientes en el tránsito, y más precisamente en la Autopista Panamericana. Este lunes por la mañana, cinco autos protagonizaron un choque múltiple, donde una mujer de 25 años murió. El hecho se produjo a la altura de la avenida Fondo de la Legua, a metros de la salida de Thames, rumbo a Provincia de Buenos Aires.

El siniestro se produjo alrededor de las 6.30 en el kilómetro 18 de la Panamericana, cuando el conductor de un Ford Fiesta detuvo su marcha sobre el carril izquierdo de la autopista debido a que se le reventó un neumático.

Si bien colocó la baliza, la detención del vehículo por el desperfecto provocó que otro automóvil lo embistiera desde atrás y otros tres automóviles chocaran al traer de esquivarlos.

El origen del incidente vial fue la explosión de un neumático de uno de los automóviles involucrados en el accidente, sobre el carril rápido. A partir de allí se produjeron una serie de colisiones, donde uno de los vehículos resultó más afectado, al chocar contra el guardarrail de cemento.

Una joven de 25 años, que se encontraba en uno de los vehículos afectados al choque múltiple, sufrió politraumatismos, fue trasladada al hospital de San Isidro para realizarle los estudios correspondientes y falleció en el nosocomio. La víctima viajaba como pasajera en el asiento trasero de un remis.

A los conductores de los cinco autos involucrados se les realizó el control de alcoholemia, y a uno de ellos, el que desencadenó el accidente, el resultado le dio positivo con 2,14 gramos de alcohol en sangre, y la policía se lo llevó del lugar demorado para declarar y dar a conocer su versión de los hechos. Teniendo en cuenta esto, el hecho fue caratulado como homicidio culposo.

El accidente múltiple provocó demoras en el tráfico, y una fila de vehículos de hasta 4 kilómetros. Se recomienda circular con precaución debido a que algunos de los automóviles aún permanecían en el lugar.

Personal vial y policial mantenían cortados tres carriles de la autopista, sentido provincia, para facilitar las tareas de peritaje y remoción de los vehículos.

“No me mató de milagro”

Néstor, el dueño del auto al que sufrió la explosión de un neumático, habló con los medios presentes en el lugar, y describió lo sucedido. “Se me revienta una goma, no puedo avanzar, pongo el triángulo con la baliza, y hacía señas con la linterna del celular para que me esquivaran. Y el Fiat se me vino encima”, dijo el conductor.

Y agregó: “Cuando lo veo venir me corrí. De milagro no me chocó ni me mató. Me lastimé el codo solamente”.

Asimismo, aseguró que intentó hablar con el conductor del vehículo que embistió primero a su automóvil y contó: “Cuando le voy a preguntar qué pasó, balbuceaba, ahí me di cuenta que estaba borracho”.

FUENTE: Infobae.