En Misiones se detectan 150 casos de VIH por año: “Hoy en día el VIH pasó de ser una enfermedad mortal a una infección crónica, tratable, no curable”, aseguró un especialista

El médico, jefe del programa provincial visitó los estudios de misiones online tv para comentar cómo se lleva a cabo el trabajo desde el programa y los operativos de salud que realizan para prevenir, detectar e informar sobre el VIH.

El médico y Jefe del Programa Provincial de VIH, Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), Fabián Zelaya, habló sobre la importancia de trabajar de manera constante en la prevención y el cuidado en las distintas edades. A su vez, se refirió a los cuidados necesarios que deben mantener las personas que fueron diagnosticadas con VIH, ya que en Misiones se detectan 150 casos al año.

La detección temprana es la herramienta principal para combatir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Advertir precozmente sobre la condición del portador permite una rápida adherencia al tratamiento, es por ello que este programa da la oportunidad a las personas para realizarse test de forma gratuita. «Cuanto más pronto se recibe el tratamiento, mejor es la calidad de vida», afirmó Zelaya.

A su vez, recordó la importancia de realizarse mínimamente un test al año y que pueden hacérselos a través del programa. «Estamos haciendo muchos operativos de salud, todo el año pasado los realizamos en diferentes puntos de la provincia».

«Los tratamientos que se están entregando a nivel público a través del programa son gratuitos y cuentan con una alta barrera genética», compartió.

Por su parte, comentó que también se efectúan operativos en distintas universidades para que los estudiantes sepan y tengan conciencia sobre el VIH, Hepatitis, etc. «La idea es apuntar a esa edad», comentó el Doctor.

Por otro lado, Zelaya hizo hincapié sobre si el HIV y el sida son lo mismo. «Es lo mismo HIV y sida, comparten un agente que es el virus, pero cuando hablamos de VIH, hablamos de la personas infectadas con el virus, no hablamos de personas que tengan una enfermedad marcadora o infección oportunista, en ese caso hablamos de sida».

«Queremos que las personas entiendan lo que es el VIH, que sería la persona más el virus, sin enfermedades o infecciones, lo que antes se llamaba portador sano, hoy lo llamamos personas que viven con VIH». «El sida es la persona, el virus y alguna enfermedad marcadora o una infección con la tuberculosis, entre otras», explicó el médico.

¿Se puede pasar del VIH al sida? o ¿Del sida al VIH?

Fabián expresó que «del VIH se puede pasar al estadio del sida no teniendo buena adherencia al tratamiento, no haciendo los controles pertinentes y no tomando la medicación».

Asimismo, una persona con sida puede pasar al estadio del VIH haciendo los controles, visitas y tomando la medicación. El tratamiento baja el virus y aumenta las defensas, cuantas más defensas se tenga, mejor.

«Hoy en día el VIH paso de ser una enfermedad mortal a una infección crónica, tratable, no curable», afirmó.

¿De que forma se transmite el virus?

El jefe del programa quiso dejar en claro una de las mayores dudas del VIH, su transmisión. Recordó que está demostrado que la vía de transmisión es sexual, o transmisión vertical que sería de madre a hijo, el contagio mediante la sangre disminuyo potencialmente. «El contagio nada tiene que ver con compartir duchas, cubiertos, vasos u cosas con personas portantes del VIH».

Para finalizar, comentó que las personas que tienen una carga viral indetectable, por más de seis meses, no pueden transmitir.