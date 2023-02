La agenda de TV del domingo: Lionel Messi en PSG, Boca e Independiente en la Liga Profesional, campeones del mundo en Europa y la final del Argentina Open

Después de un sábado con muchísima actividad, este domingo promete aún más deporte que estará disponible en TV y streaming, incluyendo fútbol, tenis, básquetbol, rugby y golf, con presencia argentina en cada uno de ellos.

En cuanto a la Liga Profesional, este domingo le tocará presentarse a Boca, que enfrenta a Platense en el regreso de Martín Palermo a la Bombonera; e Independiente, que recibirá a Defensa y Justicia. Al mismo tiempo jugará Talleres, recibiendo a Central Córdoba, y como fuerte antesala llegará nada menos que el clásico santafesino, entre Unión y Colón.

El fútbol también continúa en Europa, donde el plato fuerte tendrá el partido de PSG ante Lille, en el que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé buscarán revertir la racha negativa de su equipo. También tendrán acción los campeones del mundo en la Premier League; primero jugará Lisandro Martínez con Manchester United, que se medirá con Leicester City, y luego hará lo propio Cristian Romero en Tottenham, ante West Ham. Lo mismo ocurrirá en España, en la que actuarán Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa en Atlético de Madrid, buscando un triunfo contra Athletic de Bilbao. Por otra parte, en la Serie A italiana será el turno de Nicolás González, cuya Fiorentina recibe a Empoli; Leandro Paredes y Ángel Di María, cuya Juventus visita a Spezia; y se verá si Paulo Dybala llega en condiciones para jugar con Roma ante Salernitana. Por último, Exequiel Palacios también tendrá su momento con Bayer Leverkusen, que busca un triunfo frente a Mainz.

Por fuera del fútbol, el domingo será otro día de definiciones. La más atractiva será la del Argentina Open, entre el español Carlos Alcaraz y el británico Cameron Norrie, pero no será una única en el tenis: también se decidirá el campeón del ATP 500 de Rotterdam, que será el ruso Daniil Medvédev o el italiano Jannik Sinner.

Tampoco faltarán protagonistas argentinos. En el rugby, Pampas jugará ante Cobras Brasil XV en el Super Rugby Americas, y Guido Petti Pagadizábal, Santiago Cordero y Pablo Dimcheff, de Bordeaux-Bègles, se las verán con Tomás Lavanini y Bautista Delguy, de Clermont Auvergne, en el Top 14 francés. Y en el golf Emiliano Grillo protagonizará la vuelta final del Genesis Invitational, en Los Ángeles.

También en Estados Unidos se llevará a cabo uno de los eventos más esperados del deporte norteamericano, el All-Star Game de la NBA, con equipos capitaneados por LeBron James y Giannis Antetokounmpo.

La televisación del domingo 19

FÚTBOL

Liga Profesional

17 Unión vs. Colón. TNT Sports

19.15 Boca vs. Platense. ESPN Premium

21.30 Independiente vs. Defensa y Justicia. TNT Sports

21.30 Talleres vs. Central Córdoba. ESPN Premium

Ligue 1

9 PSG vs. Lille. ESPN

13 Lens vs. Nantes. Star+

16.30 Toulouse vs. Olympique Marseille. Star+

Premier League

11 Manchester United vs. Leicester City. ESPN

13.30 Tottenham vs. West Ham United. ESPN

Manchester United, con Lisandro Martínez, trata de meterse en la pelea por el título; deberá superar a Leicester City

PAUL ELLIS – AFP

Liga de España

10 Elche vs. Espanyol. ESPN 3

14.30 Atlético de Madrid vs. Athletic Bilbao. DirecTV Sports

17 Barcelona vs. Cádiz. ESPN

Serie A

8.30 Atalanta vs. Lecce. ESPN 3

11 Fiorentina vs. Empoli. Star+

11 Salernitana vs. Lazio. Star+

14 Spezia vs. Juventus. ESPN 2

16.30 Roma vs. Hellas Verona. ESPN 2

Ángel Di María se encuentra en un buen estado de forma en Juventus, y quiere mantenerlo en su visita a Spezia

Bundesliga

11.30 Union Berlin vs. Schalke 04. ESPN 2

13.30 Borussia Dortmund vs. Hertha Berlin. Star+

15.30 Bayer Leverkusen vs. Mainz 05. Star+

Eredivisie

10.30 Utrecht vs. PSV. Star+

12 Ajax vs. Sparta Rotterdam. Star+

Primera Nacional

21.30 Morón vs. Brown (Puerto Madryn). TyC Sports

TENIS

ATP 500 de Rotterdam

11.30 Daniil Medvédev vs. Jannik Sinner, el desenlace. ESPN Extra

ATP 250 de Buenos Aires

13.30 Simone Bolelli/Fabio Fognini (Italia) vs. Nicolás Barrientos (Colombia)/Ariel Behar (Uruguay), la definición de dobles. TyC Sports

16 Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie, la final de individuales. TyC Sports

Carlos Alcaraz tiene en Buenos Aires un buen retorno al circuito; irá por el cetro en el Argentina Open, frente a Cameron Norrie.

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11.30 Quimsa vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia). TyC Sports

20.10 Ferro vs. Riachuelo. DirecTV Sports

NBA All Star Game

21.30 Equipo LeBron vs. Equipo Giannis. ESPN 2

GOLF

15 The Genesis Invitational. La última vuelta. ESPN Extra

Pampas se estrenará en el Super Rugby Americas, midiéndose con Cobras Brasil XV

Prensa UAR / Gonzalo Prados

RUGBY

Super Rugby Americas

15 Cobras Brasil XV vs. Pampas. ESPN 3

Top 14 de Francia

17 Bordeaux Bègles vs. Clermont. ESPN 3