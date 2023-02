«Argentina, 1985» pierde su nominación en los premios BAFTA, los más importantes del cine británico

(Reuters) - La remake alemana del clásico antibélico "All Quiet on the Western Front" fue la gran ganadora el domingo de los premios de cine de la Academia Británica, triunfando en las categorías clave en la ceremonia vista como un indicador para los Oscar.

Basada en la novela de 1928 del escritor alemán Erich Maria Remarque sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial desde la perspectiva de un joven soldado alemán, el drama de Netflix se convirtió en una de las películas en lengua no inglesa más reconocidas en la historia de los BAFTA.

El filme sumó siete premios: mejor película, guión adaptado, mejor película en lengua no inglesa, mejor director (Edward Berger), cinematografía, sonido y música original. En la categoría de mejor película en lengua no inglesa logró derrotar a la nominada argentina «Argentina, 1985».

«Hemos sido bendecidos con muchas nominaciones y ganar esto es increíble», dijo el productor Malte Grunert en su discurso de aceptación del premio a la mejor película.

«‘All Quiet on the Western Front’ cuenta la historia de un joven que, envenenado por la propaganda política nacionalista de derecha, va a la guerra pensando que es una aventura, y la guerra es cualquier cosa menos una aventura. Ese es uno de los mensajes de la novela», destacó.

«Cuando empezamos a embarcarnos en esto nos pareció un mensaje relevante incluso 100 años después de la publicación del libro», agregó.

Austin Butler ganó el premio a mejor actor por su interpretación de Elvis Presley en «Elvis». Dio las gracias a la familia Presley en su discurso de aceptación. «Espero haberlos hecho sentir orgullosos, esto significa todo para mí», dijo.

Cate Blanchett se quedó con el premio a mejor actriz por su interpretación en «Tár» de una directora gay de una orquesta berlinesa cuya carrera se desmorona debido a un escándalo de abusos.

«Banshees», sobre dos amigos enemistados en una isla de la costa irlandesa, obtuvo el premio a la mejor película británica, a mejor actriz y actor de reparto para Kerry Condon y Barry Keoghan, y guión original.

«Navalny», sobre encarcelado el político opositor ruso Alexei Navalny, ganó en la categoría de documental. Los cineastas dedicaron el premio a la familia Navalny y al periodista de investigación búlgaro Christo Grozev.

El periodista, al que Rusia incluyó en diciembre en una lista de personas buscadas, declaró el viernes que la policía británica le había «prohibido asistir» a los BAFTA por motivos de seguridad.

La policía londinense respondió que no prohibía ni podía prohibir a nadie asistir a un acto privado. Las decisiones sobre la asistencia correspondían a los organizadores del evento, afirmó.

Sandy Powell se convirtió en la primera diseñadora de vestuario en obtener el BAFTA Fellowship, el más alto honor que concede la Academia.

Los BAFTA también recordaron a la difunta Reina Isabel, fallecida en septiembre. La actriz Helen Mirren, ganadora de un BAFTA y un Oscar por su interpretación de Isabel en la película de 2006 «La Reina», lideró el tributo.

A continuación figura la lista de los ganadores en las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA

«All Quiet on the Western Front»

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

«The Banshees of Inisherin»

DIRECTOR

Edward Berger, «All Quiet on the Western Front»

ACTRIZ PRINCIPAL

Cate Blanchett, «Tár»

ACTOR PRINCIPAL

Austin Butler, «Elvis»

ACTRIZ SECUNDARIA

Kerry Condon, «The Banshees of Inisherin»

ACTOR SECUNDARIO

Barry Keoghan, «The Banshees of Inisherin»

GUIÓN ORIGINAL

«The Banshees of Inisherin»

GUIÓN ADAPTADO

«All Quiet on the Western Front»

PELÍCULA NO INGLESA

«All Quiet on the Western Front»

DOCUMENTAL

«Navalny»

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

«Pinocho, de Guillermo del Toro»

MÚSICA ORIGINAL

«All Quiet on the Western Front»

PREMIO ESTRELLA EMERGENTE

Emma Mackey