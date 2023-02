Misiones | Un hombre denunció que tienen retenida a su hija en Corrientes y le impiden contacto

Publicó una desesperada carta en las redes sociales que envió al Juzgado de Familia N° 3 y al Juzgado de Instrucción N° 2 de Misiones. También contó su historia en la radio y lamentó la distancia con su niña.

Un hombre reclamó que no puede comunicarse con su hija desde el 29 de diciembre del año pasado, ya que su expareja viajó a la ciudad de Goya, en Corrientes, y desde entonces no la volvió a ver.

Roque Ríos manifestó a la emisora Red Ciudadana 96.1: “Nosotros en diciembre tuvimos una audiencia en donde la jueza decidió que desde el 23 de diciembre hasta el 29 del mismo mes, Nahiara debía estar con su madre, ella tenía que volver el 29. Desde ahí comenzó una lucha donde me iba a la comisaría, presentaba lo que había ordenado la jueza, lo que estaba pactado. Hice la denuncia, primeramente me dijeron que me iban a notificar rápido, que me iban a pasar una orden por PDF para que yo vaya a hasta allá. No tuve respuesta, después me pidieron que tenga paciencia. Llegó la fiesta de año nuevo y me quedé sin mi hija”.

Contó también que la madre tiene una prohibición de acercamiento a su hija: “Ella hace cuatro años que está conmigo, dentro de esos cuatro años, tuve que poner un abogado porque no era escuchado acá. Me fui a la comisaría, la madre de mi hija vino varias veces a Posadas, a violentar, a gritar, amenazó en mi departamento, me atropelló en mi trabajo”.

“Ya se vienen las clases, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. Tengo que comprar las cosas. No sé si mi hija va a quedar allá, desde diciembre venían diciendo que van a hacer la restitución, no tengo respuesta, mi abogado a la par mío luchando moviendo, pero no, nadie me escucha”, lamentó Roque.

Agregó: “Tuve la ayuda de mi madre y mi hermana, porque solo sinceramente es injusto decir, porque yo también trabajo, y me ayudaron ellas, cuando yo solicitaba la tenencia definitiva; nunca fui escuchado y no me la dieron. El 9 de diciembre, ella se comprometió a traerla de nuevo, se burló del secretario y de la jueza, y no me la trajo más, no entiendo porqué o qué pasó”.

Para finalizar, Roque agregó: “Yo siento que la justicia ahora en este momento hace el oído sordo conmigo, porque ayer lo que yo pasé, fui cuatro veces a dos juzgados y me tomaron la denuncia pero se burlan, a mí eso me duele. No tengo solución, eso es lo que más duele, que tenía acá todo programado teniendo un año nuevo con mi hija, tenía vacaciones con mi hija, tengo momentos que estoy perdiendo con mi hija, ¿eso quien me lo recupera? Nadie”.

(Con información de El Litoral)