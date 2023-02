La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Vanina contó su historia de amor, que comienza así: “Tenía 16 años cuando conocí al amor de mi vida, él contaba con 17 años en ese momentos. Venía de Buenos Aires, recién nos habíamos mudado con mi mamá y mi hermano, que paramos a vivir en lo de mi abuela. Tuve una crianza donde mis padres no me dejan salir si no fuese con alguien de su agrado o familiar de confianza. Eso llevaba a que prácticamente no saliera. Pero un día una amiga de mi mamá me invitó a un 15 que era de su sobrina, donde ella intercedió por mi. Llegó el momento de la fiesta y me pasaron a buscar la amiga de mi madre con una sobrina que también iría conmigo para que no estuviera sola… Comenzó la fiesta: en un rincón sentada viendo a todos cómo bailaban, me pregunta la amiga de mi madre “¿Estás bien? ¿ Te querés ir?” Automáticamente respondí “¡¡NO!!! Estoy bien!” Simplemente observo, y llegó él saludando “¡¡¡Hola!!!” Fueron sus palabras. “¿Cómo están?” Continuó preguntando, “Acá estamos”, respondió la amiga de mi madre comentando “las chicas están aburridas, quieren bailar”. Me miró de arriba a abajo, me rebajó y sonrió, sólo supo decir “Es que no pasan buena música, a lo mejor más adelante”. Qué sensación de rabia sentí, qué se cree ese tan importante, es más que seguro que no bailamos esa noche, ni la mirada nos cruzamos. Terminó esa fiesta. Pasaron 4 meses desde aquel momento cuando lo crucé diferente en sus aspectos, irreconocible sin saber que era el mismo.

Trabaja con mi abuela en su negocio como atención al público, donde muy canchero entra él haciéndose el galán. Una semana fue su visita en el negocio, ¡¡hasta que me pidió mi número!! A mi me gustaba pero nunca me imaginé que era el mismo de esa noche. Coordinamos un tereré, yo no sabía cómo ir. Solo pasó por mi mente si me corto el pelo tengo que ir a la peluquería entonces podré salir y de paso voy a tomar el tereré, así fue cuando llegué a su casa, encontré a los mismos amigos que estaban con él esa noche: ahí me cayó la ficha. Él ya me conocía pero como yo no me acordaba, ¿qué le pasó? Su aspecto era diferente. A lo mejor si yo no fuera así, no me daría cuenta de que era la misma persona. Luego de 1 mes de tereré me declaró para empezar a salir. Comenzó mi noviazgo que fue a escondidas por 6 meses, mis padres no lo aceptaban, hasta que mi abuela lo recibió. Hoy hace 13 años que estamos juntos, y hace 5 años que estamos casados. Tenemos una bella hija de 8 años. El amor tiene sus buenos momentos como malos. Pero nada es vencido cuando amas de verdad. En esta trayectoria hay altas y bajas pero continuamos. Esperamos envejecer juntos”.

Por otro lado, Mónica F. nos conmovió con la suya: “El 8 de mayo de 1986 cambié de trabajo y en el nuevo encontré a quien sería dos años después mi esposo. Él era contador de la empresa y yo una simple secretaria. ¡¡Nos odiábamos!! Me hacía trabajar un montón, revisaba papeles, rendiciones, etc. Creo que nunca encontró algo que hubiera hecho mal, razón por la cual me asignaba más tareas. Me hacía trabajar hasta los sábados por la tarde, horario que no me correspondía. Un día de esos me preguntó si yo era siempre así o disfrutaba mi trabajo, a lo que respondí que los gerentes siempre estaban muy conformes pero que él era para mí una piedra en el zapato. Ese día me preguntó si me gustaba el té y le respondí que sí. Inmediatamente se invitó a mi casa a tomar el té. Yo sumamente sorprendida le avisé a mi madre que iba con semejante paquete a tomar la media tarde. Ni bien llegó mi madre y hermanos se enamoraron de él y descreían todo lo que yo les había contado. Se hizo rutina que los sábados luego del trabajo me llevara a casa a tomar la media tarde. Aprovechabamos el viaje para charlar temas más mundanos y así fuimos conociéndonos. Ese año el 20 de diciembre me dijo que necesitaba saber si podía incluirlo en mis planes por los próximos 80 años, que estaba enamorado de mí y que no tenía la menor idea de cómo había pasado. Yo también sentía lo mismo, pero siempre pensé que solo podía desembocar en una amistad casi familiar. Es así que nos pusimos de novios y nos casamos dos años después. ¡¡Llevamos 37 años juntos compartiendo nuestra vida, con dos hijas y miles de historias que contar!!”.

Yanina V. también nos relató su historia de amor: “Mi historia de amor surgió hace 19 años. Yo tenía 20 años y como andaba buscando trabajo, una vecina me dijo si quería cuidar a los nietos que se habían quedado solos con su papá (Iván de 9 años, Celeste de 6 y Kevin de 3). Cuando fui a hablar con ella, me atendió Iván (mi marido). Empecé a trabajar como niñera. Después me quedaba charlando con él y así fui conociendo a un hombre muy bueno, cariñoso y me enamoré. A pesar del miedo y la responsabilidad que era tener a cargo a esos 3 niños me fui a vivir con él a los dos meses de conocerlo. Me enamoré, no solo de él, si no de esos tres niños tan necesitados de cariño. Un 17 de febrero del 2006 nos casamos a las 10 de la mañana y ese mismo día nació mi primer hijo, Javier, por lo que no hubo luna de miel jajaja. Pero fue un día muy especial y lleno de amor, 8 años después nació Franco, nuestro último hijo. Este año cumplimos 17 años de casados y siempre pienso en celebrar con una luna de miel que no se cumplió. Hasta ahora todavía no pudimos por cuestiones económicas y también a veces porque los chicos eran muy pequeños. Por eso sería una linda posibilidad ganar esta estadía”.

Nancy G. contó su historia con su amor de toda la vida: “Nuestra historia comenzó hace 23 años. Teníamos amigos en común, fuimos a bailar con mis amigas en un boliche conocido por la Avenida Cabred, y nos presentaron. En ese entonces yo tenía novio y él novia, esa noche bailamos nada más. El próximo finde nos volvimos a encontrar en el mismo boliche ,y un amigo de él quería apostar si yo me animaba a chaparlo yo le dije “Pero no me gusta tu amigo déjame así que estoy bien”, y ellos me decían “Qué maricona, no te animas”; me querían hacer pata con él, y bueno, acepté. Pero solo chape, nada más. Pasaron varios fines de semana y no fui más al boliche. Después me cruzo con él por la calle y yo estaba con mi novio, ese día casi me muero, y él pasó y me miraba sorprendido, pero no lo saludé. Después de unos meses nos volvimos a ver en el mismo lugar de siempre, él estaba con sus amigos y yo con mis amigas, me pidió para bailar y toda la noche bailamos, nunca me preguntó por lo sucedido con mi novio. Él ya no salía más con su novia, según él yo le gustaba y me pidió que sea su novia. Éramos muy chicos en ese tiempo, él tenía 15 y yo 17. Yo había terminado con mi novio también porque ya había algo de histeriqueo entre los dos y nos fuimos enamorando. Pasaron unos días y me pidió que sea su novia, le dije que lo iba a pensar y el próximo finde le daba la respuesta. Llegó el finde y nos pusimos de novios, un 6/01/2000. Su primera visita en mi casa él no sabía dónde vivía, la calle exacta, sólo el barrio, y llegó preguntando hasta dar con mi casa (me acuerdo que yo estaba lavando ropa toda mojada que en ese tiempo no tenía lavarropas): me re sorprendió porque nunca me dijo que iba a ir, y mis padres eran bien pesados. Las visitas tenían un horario y no lo pude atender, me dió una pena y vergüenza. Le dije que estaba ocupada y que más tarde si podíamos tomar tere un rato, que a las 20:30 o 21 ya no me dejan estar afuera y así fue. Después ya programamos las visitas una vez a la semana. Mi hermano lo ve en esos días de visita, me dice “No me digas que ese es tu novio”, le dije que era un amigo, y me dice “Ese es el que iba en la escuela conmigo” (me quería morir literal) porque yo también iba a la misma escuela primaria, y cuando le dije a mi novio quién era mi hermano no podía creer. ¡Enserio, qué loco, quién iba a decir que conocíamos a las mismas personas, las mismas maestras y ahora estamos juntos! Después de unos meses lo presenté como mi novio en mi casa y fuimos formando una linda historia de amor. En el 2003 nació nuestro 1 hijo que hoy ya tiene 18 años. Y así conformamos una hermosa familia de 4 hijos. Con muchas pruebas y obstáculos seguimos eligiendo día a día (pasamos por diversas pruebas pero gracias a Dios estamos juntos), después de 10 años decidimos casarnos por iglesia y civil: el 24/09/2010 es nuestro aniversario de casados. Nos gustaría ganar ya que por nuestra situación económica no tuvimos luna de miel y siempre soñamos de hacer un viaje solos ya que los chicos son grandes”.

María L. relató su historia y cómo el destino la llevó a conocer a su ser amado: “Conocí a mi esposo hace 27 años , él es de Tucumán y yo de Entre Ríos, viajamos juntos un fin de semana yo a Judy, él a Tucumán, él estaba viviendo en Paraná, volvimos juntos el lunes de la próxima semana. A la semana fue a visitarme a la casa de mis papás, al mes nos pusimos de novios, y no nos separamos más. En diciembre de 2022 cumplimos 25 años de casados, tenemos 4 hijos, somos muy felices. El mayor tiene 24 años, es especial, la nena de 20 años, otro varoncito de 17 y el más pequeño de 11 años , formamos una familia muy linda. Me gustaría ir a visitar las Cataratas como viaje de compromiso”.

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

Compartinos una historia de amor, tuya o que conozcas y envíala:

Por mail a [email protected];

O por correo postal a la siguiente dirección:

MisionesOnline

“Historias de Amor”

Coronel López 2138, piso 6.

CP 3300

Posadas, Misiones

Seleccionaremos las que serán publicadas y sortearemos un ganador, que será anunciado el próximo 28 de febrero.

El premio para celebrar el mes del amor es una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú e ingresos para recorrer las Cataratas, una de las 7 Maravillas del mundo.

¡Anímate!

Los que creemos en el amor, queremos conocer esa historia que anida en tu corazón o en tu memoria.