“La condena está incompleta, se debe incluir al odio de género como agravante”, dijo el abuelo de Lucio Dupuy

Luego de la condena a prisión perpetua a las asesinas del menor, el abuelo de Lucio dialogó con Infobae. Mostró su disgusto debido a que en el fallo no se consideró a Magdalena Espósito Valenti —la madre— como responsable del delito de abuso sexual.

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy en La Pampa —producido el 26 de noviembre de 2021 cuando el niño tenía 5 años— ha llegado a su fin. Este viernes, la madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, y la novia de ella, Abigaíl Páez, fueron condenadas a prisión perpetua y la familia paterna de la víctima expresó cómo recibió la resolución. El que alzó la voz fue Ramón Dupuy, abuelo del menor, quien dejó entrever su disconformidad con parte del fallo.

“Estoy conforme con la prisión perpetua, no así con los agravantes de la causa que excluyeron. La condena está incompleta. Mario (Aguerrido, el abogado de la familia Dupuy) va a ser el encargado de seguir con esto para que se incluya a la progenitora como autora en las violaciones a Lucito y que se incluya al odio de género”, dijo ante la consulta de Infobae.

“Precisamos eso para marcar un precedente y que no vuelva a suceder un caso como el de Lucio. Sin esos agravantes en la condena y sin que ley Lucio todavía se sancione, no tenemos chances se seguir salvando chicos”, amplió.

Tal como está establecida la legislación actual, las condenadas —que decidieron no asistir a la audiencia y tampoco optaron por seguir la lectura de la imposición de pena de forma remota— no tienen la posibilidad de pedir la libertad condicional. “No salen más”, subrayó Aguerrido, que adelantó que planteará un recurso porque entienden que no se sumaron los agravantes que ellos habían pedido y, a la vez, descartó insistir por la reclusión por tiempo indeterminado.

“Nosotros creemos que hay suficientes pruebas para demostrar que el homicidio fue por odio al género masculino. Tenemos testimonios de destinos psicólogos, que así lo acreditan. De hecho, les voy a dar una primicia, desde una universidad en Estados Unidos de Psicología nos contactaron para acercarnos más pruebas que marquen esto que indicamos nosotros”, dijo.

Y agregó: “La reconstrucción histórica de lo que le pasó a Lucio involucra a la madre en el ámbito del abuso sexual. Por lo tanto entendemos que también debe ser condenada por ese delito”.

Sobre este punto también apelará fiscalía: “Estamos analizándolo y va a haber una impugnación en ese sentido. No porque vaya a modificarse y agravarse la pena, a Espósito Valenti ya le pusieron la pena más grave en el Código Penal argentino, sino porque queremos que esté establecido en la sentencia todos los hechos por los cuales fueron acusadas las imputadas”, explicó la fiscal Verónica Ferrero.

La representante del Ministerio Público Fiscal, por otro lado, se refirió a por qué no se consideró desde su parte al odio de género como agravante: “No había sido solicitado por la fiscalía porque hicimos dos pericias psicológicas y psiquiátricas a ambas acusadas y esas pericias no daban cuenta de que hubiese existido el odio de género. Por esa razón desde un comienzo no sostuvimos ese agravante. La querella, en cambio, sí la sostuvo porque ellos cuentan con una pericia de un profesional que contrataron y que daba cuenta de que está posibilidad existía”.

El abuelo de la víctima confía en que ambas resoluciones del tribunal se reviertan en la próxima instancia: “Las pruebas están, no falta una. La fiscalía trabajó perfectamente bien junto a nuestro abogado. Esperemos que la Justicia tome conciencia”.

Ramón habló en una conferencia improvisada en la puerta del estudio de su abogado. Estuvo acompañado de su esposa, Silvia Gómez. El que no se hizo presente en ese lugar fue el papá de Lucio, Cristian Dupuy, que se retiró tras el almuerzo en familia.

Cristian una persona reservada y no suele hablar con los medios. De hecho, la mayoría de las entrevistas desde el asesinato las brindó su padre. Hay una explicación detrás de esta postura. “Cuando hablé me criticaron mucho”, había asegurado ante la consulta de este medio. Esas insólitas críticas, alejadas de la realidad, tuvieron que ver con su supuesta falta de interés en su hijo antes del homicidio.

