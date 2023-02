La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos, amores jóvenes y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Cintia contó su historia de amor, que comienza así: “El 08/08/19, un domingo lluvioso, nos vimos por primera vez. Nos contactamos vía facebook, para el 20/09/19 ya salimos oficialmente y hasta día de hoy seguimos juntos hace más de 4 años. Cuando nos conocimos yo tenía 16 y él (Emilio) 21, ahora vivimos juntos con casa propia y tenemos 3 hermosas mascotas. Nos vimos porque me invitó a tomar mate porque “dice que” estaba aburrido. Pero no nos arrepentimos de nada. Pasamos las mil y una ya que cuando nos juntamos nos fuimos a alquilar juntos y nos agarró la pandemia, y nos contagiamos los dos, entonces perdió el trabajo y tuvimos que volver, ya que él era de Pipo y yo de Jardín América. Pero por vueltas de la vida ya vivimos juntos: él es albañil entonces nuestro hogar lo hicimos los dos solos. Gracias a Dios yo tengo un emprendimiento de kiosco y cuando se pone difícil el trabajo, nos respalda y, gracias a Dios nuevamente, no nos faltó ningún día el alimento”.



Por otro lado, Rosana M. nos conmovió con la suya: “Tengo 56 años, divorciada, cansada de las parejas tóxicas decidí por elección quedarme sola durante 8 años. Un día un amigo me preguntó si tenía una amiga para presentarle, le dije que si. Nos invitó a un asado, llegamos al lugar, estaba un hombre de espalda haciendo un asado, bajamos del auto, se dio vuelta el asador y dije dentro de mi “¡Qué lindo hombre!” Luego Luis comenzó a conversar y yo anonadada: era de Córdoba viviendo en Mendoza. Me pidió mí número de celular. Todos los días me comenzó a mandar whatsapp con buenos días y buenas noches, me invitó a un cumpleaños, fuimos, todos los amigos lo felicitaban, yo no podía creer lo que estaba viviendo. Pasaron los días, los meses, hasta que un día llegó la pandemia: un día viernes, él había venido para ir a tomar o cenar algo, no se podía salir de casa, él vivía a 45 kilómetros de casa, no le quedó otra de quedarse, no podía volver. A los 9 meses, teniendo Luis un amigo en el registro civil, le llamó para mi cambio de domicilio y fuimos con un permiso especial. Fue ahí que le dijo a su amigo “Vengo por dos trámites”, yo solo lo miré. Su amigo le dijo “Si contame”, “Vengo por cambio de domicilio y fecha de casamiento”, yo asombrada. Fabián (el amigo) se dio cuenta que me sorprendí, y ahí Luis me dijo “¿Queres casarte conmigo?”. Totalmente enamorada le dije que si. Al otro día sábado me escribe Pato, secretaria de Fabián, diciendo que el lunes 21 a las 12/30 teníamos fecha, llamé a mi hermano Eduardo de testigo, mi mejor amiga Monica. Desde ese momento hasta el día de hoy no nos separamos jamás. Hoy soy la mujer más felíz del universo. Le doy gracias gracias gracias todos los días a la vida por haber encontrado al hombre de mis sueños, compañero como nadie, tranquilo, un amor. Soy muy feliz. Esa es mi historia, espero que encuentren en la vida lo mismo que yo”.

Isela también nos relató su historia de amor: “Vivía en el campo. Cuando terminé la escuela secundaria entré a trabajar a una radio como administrativa, ahí conocí al amor de mi vida (yo 19 y el 39 años). Solo 3 meses de novios y decidimos casarnos, por supuesto sin nada. Hicimos todo en un día, sin fiesta ni nada. Pedimos los anillos a nuestros padres, que luego de la ceremonia se los devolvimos. Luego de 1 año nació nuestra única hija, al ver que necesitábamos muchas cosas y no tenía trabajo decidí estudiar como docente. Luego de 16 años de casados, me recibí y conseguí trabajo, me faltan 2 años para jubilarme y continuamos luchando juntos. Llevamos 39 años, no conozco las Cataratas y me encantaría tener mi segunda luna de miel”.

María Isabel contó su historia con su amor de toda la vida: “Mi historia de amor comienza cuando conocí a mi compañero de vida cuando tenía 13 años: lo conocí en mi pueblo de Leandro N. Alem cuando visité a mi hermano en su casa. Ahí estaba Jorge Rubén González, el tenía 16 años, creo desde ahí mi corazón quedó flechado pero como era muy chica mi papá se enteró que ese chico iba a mi hermano por mí y me prohibió ir a la casa, mi cuñada no dejó que viniera más a su casa en Alem porque era de Dos Arroyos. Así que pasaron 4 años y volví a buscar a Jorge en su pueblo, le pagué a mi hermanito más chico que yo y al primo de Jorge para que lo buscaran y le trajeran al pueblo donde estaba yo, porque Jorge tenía una chacra con su papá y vivía un poco alejado del pueblo, así que lo busqué. Hoy llevamos 26 años juntos, 3 hijos, dos nietas y el amor igual que ese 7 de febrero de 1993 cuando nos conocimos”.

Marta relató su historia y cómo el destino la llevó a conocer a su ser amado: “Grupo de chicas ya cuarentonas, todas solteras, en una salida a un boliche bailable en Córdoba, y dos tipos avisados en la barra nos invitan a bailar. Yo salgo con uno de ellos y entre charlas y baile él estaba algo bebido, intercambiamos teléfono y nos despedimos. No lo volví a ver en un año a pesar de frecuentar el lugar varias veces, no lo crucé hasta que un sábado otra vez lo encontré en la barra con una copa. Nos vemos, saludamos y se me sale del alma decirle “¿Otra vez bebido?”, a lo que él responde “¿De dónde te conozco yo?”, “De la que te dio un teléfono y vos guardaste en el bolsillo del pantalón verde pero nunca llamaste”. Desde esa noche no nos volvimos a separar, por supuesto dejó la bebida, arrastraba una separación y los problemas propios del tema con hijos ya grandes y así empezó lo que hoy lleva 20 años de convivencia acompañando a sus hijos y nietos, ya que no pudimos tener los nuestros propios. Nos fuimos a vivir a mi pueblo, él instaló su metalúrgica en casa y yo trabajo como enfermera. Trabajamos mucho, hoy ya estamos jubilados con la mínima, él con 7O y yo 63 años, pero seguimos con nuestras actividades ya que se necesita un valor más alto que el de nuestras jubilaciones para vivir, y como estamos bien de salud y nos gusta viajar y salir, le damos para adelante. Creo que somos de una generación que vamos a morir en la cultura del trabajo, pero es muy lindo y placentero hacer lo que nos gusta. Esta es una historia muy simple pero es la nuestra y creo que en el amor, cuando las cosas se dan, se dan. (Aconsejo) A los jóvenes mucha paciencia para acompañar al otro”.

Cargando…

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

Compartinos una historia de amor, tuya o que conozcas y envíala:

Por mail a [email protected];

O por correo postal a la siguiente dirección:

MisionesOnline

“Historias de Amor”

Coronel López 2138, piso 6.

CP 3300

Posadas, Misiones

Seleccionaremos las que serán publicadas y sortearemos un ganador, que será anunciado el próximo 28 de febrero.

El premio para celebrar el mes del amor es una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú e ingresos para recorrer las Cataratas, una de las 7 Maravillas del mundo.

¡Anímate!

Los que creemos en el amor, queremos conocer esa historia que anida en tu corazón o en tu memoria.