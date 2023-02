Precios Justos | Cómo controlar el precio de los productos en las góndolas

Precios Justos es un programa que tiene como objetivo estabilizar los precios de los productos en el corto plazo, establece una pauta de aumento de precios del 3,2% mensual promedio hasta el 30 de junio del 2023. El gobierno lanzó una aplicación en donde el consumidor podrá verificar los precios y la lista de todos los productos.

Alejandro Garzón Maceda, titular de la Dirección de Defensa al Consumidor en la provincia señaló que cada consumidor deberá descargarse la aplicación del programa Precios Justos, donde podrá ver la lista de los productos con los respectivos precios”.

“Si la persona detecta alguna irregularidad deberá hacer la denuncia por la misma aplicación, de esta manera es el consumidor quien controlará que la cadena comercial cumpla con lo establecido”, resaltó.

Garzón Maceda afirmó que “el precio de góndola se tiene que respetar siempre, ese es el valor del producto y no de la caja. Recomendamos a todos los consumidores que verifiquen el precio en la caja o en los tickets debido a que hay casos en donde el precio no es el mismo y uno no se da cuenta de esto”, destacó.

“En Posadas son 5 las cadenas comerciales que se van a adherir al programa, son las más grandes que tiene la ciudad y ellos son los que elegirán qué productos poner a la venta de los 2000 que se encuentran en la lista”, añadió.

Estafas por viajes ilegales

Defensa al Consumidor advierte a todos los consumidores sobre las reiteradas estafas por parte de empresas de viajes que no se encuentran registradas y recomienda no contratar viajes a través de las redes sociales debido a que este medio es el más elegido para las estafas.

Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa al Consumidor dijo: “En Facebook es donde más ofrecen viajes, si no conocés a la persona no compres porque no vas a tener garantizado si la persona va cumplir con lo pactado”.

“Las estafas suceden debido a que las empresas truchas no tienen un respaldo económico, ellos señan los hoteles y colectivos cuando nosotros les pagamos. Una empresa que se encuentra habilitada tiene un respaldo económico y tiene todo en condiciones antes de ofrecernos los viajes”, agregó.

El titular de Defensa al Consumidor apuntó contra las empresas de colectivos debido a que ellos también son los responsables. “El dueño del transporte no es una víctima más, ellos no pueden contratar a una empresa de viajes trucha. El negocio es tanto para las empresas de viajes truchas como para la de colectivo y nosotros desde Defensa al Consumidor lo hacemos saber”, finalizó.