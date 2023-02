José Luis Pastori: “Siento que la renovación es el espacio donde participando puede modificarse la realidad”

El contador José Luis Pastori, impulsor del Espacio Misionerista, brindó información acerca de este grupo que nació como un punto de encuentro entre todos los misioneros donde a través de una especie de ecología de saberes, interactúan con distintos sectores de la sociedad.

La primera vez que se te conoció mediáticamente fue cuando decidiste sumarte a la renovación abandonando el radicalismo. ¿Ya se superaron las heridas? ¿Quedó alguna marquita todavía?

José Luis Pastori: No, no creo que haya heridas. Si las hubo, fue más para el exterior que para el interior. Cuando uno decide seguir un camino y tiene la convicción de que es lo correcto, no hay heridas que persistan.

¿Están trabajando en la campaña? ¿Con qué rol estas en esta cuenta regresiva de las elecciones?

JLP: Sí, estamos trabajando. Estamos recorriendo cada punto de la provincia, viajando al interior, visitando a cada misionero, también en la ciudad de Posadas. Mi rol es muy fácil, porque seguimos ideas y cuando las ideas son muy claras, como las que tiene este frente renovador, es fácil salir a transmitirlas y contarle a cada misionero de qué se trata y cuál es la visión para la provincia y de lo que se viene para adelante.

El espacio se llama Espacio Misionerista, ¿verdad?

JLP: Sí, así es. Creímos que representaba un poco la esencia de lo que es este nuevo grupo. Es una nueva forma de trabajar que es un lugar de encuentro. Un momento donde nos encontramos entre todos y a través de una especie de ecología de saberes, interactuamos con distintos sectores de la sociedad. Podemos crear proyectos de política pública, o tal vez proyectos de ley, que sirvan para la gestión para el año que viene.

¿Quiénes integran el Espacio Misionerista? ¿ex radicales, gente nueva? ¿Puede contarnos un poco sobre la conformación del grupo?

JLP: Bueno, el Espacio Misionerista nace como un punto de encuentro entre todos los misioneros. Está conformado básicamente por personas que tal vez no militaron nunca en política pero tenían muchas ganas de hacerlo, por personas que militaron poco y que se quedaron con las ganas. Está conformado por gente que también militó mucho en otros partidos, en otros espacios, está conformado por ex radicales, peronistas, ex independientes. Hay un grupo muy importante que lo conforma un sector medio para ponerle un nombre. Son profesionales independientes, comerciantes, empresarios. Así que hay una gama de sectores muy interesante.

¿Cuáles son las prioridades que has puesto en la lista de necesidades del interior de la provincia?

JLP: Temo que la renovación es un partido, es un esquema que creo yo trabaja para disminuir las desigualdades. que las hay, las hay y existen. Todavía hay mucho, porque en el mundo moderno se van creando nuevas necesidades. Pero para ir directamente a tu pregunta creo que hay unas cuestiones básicas que hay que seguir trabajando. En el interior, porque todo hay un problema de tierra, de regularización de tierra. El acceso al agua y a la luz me parece que podemos llegar a la multiplicidad en estos tres problemas básicos.

¿Cuál es la actitud de la gente cuando llega el dirigente político, el candidato? ¿No sé si lo vas a hacer, si vas a ser candidato en un espacio legislativo?

JLP: No, lo que tiene la renovación es lo que te decía, cuando el horizonte y las ideas son claras, no es necesario ser candidato para salir a transmitir. Y cuando llegamos a cada casa, yo noto que hay unas ganas muy fuertes de participar, de ser parte, de involucrarse y, sobre todo, involucrarse en la renovación. Porque así como le vemos nosotros, cómo le digo, también lo veo en cada misionero. Siento que la renovación es el espacio donde participando puede modificarse la realidad, estar cada día un poco mejor.

Radio República – José Luis Pastori

