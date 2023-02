Estafa en Posadas: aseguran que la mujer que organizaba viajes “truchos” a Brasil llegó a recaudar más de 3 millones de pesos 

El subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo de Misiones, Ramiro Rodríguez Varela, se refirió al incidente relacionado a los viajes "truchos" a Brasil, que transcurrió recientemente. El mismo detalló que el monto total del dinero recaudado, solamente dicho grupo, supera los 3 millones de pesos.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/02/Ramiro-Rodriguez-Subsecretario-de-Marketing-y-Promocion-Turistica-RADIO-LIBERTAD.mp3

Ramiro Rodríguez Varela – Radio Libertad

En este marco, un grupo de las personas damnificadas fue recibida por la cartera turística de la provincia, por lo que Rodríguez señaló que, luego de la pandemia, la actividad turística incrementó exponencialmente en la región. Asimismo, afirmó que tanto Posadas como los distintos atractivos turísticos de Misiones resultan ser «exitosos», debido a la necesidad de las personas que deciden viajar para vacacionar.

Este contexto propició el aumento de casos de personas que, moviéndose dentro del turismo ilegal, perjudica a aquellos que ansían visitar distintas ciudades en busca del descanso veraniego. Ante las reiteradas ocasiones que esto ocurrió, desde el Ministerio de Turismo decidieron realizar sus propias pesquisas de cada suceso.

También, el subsecretario destacó el acompañamiento y aporte de distintos dirigentes políticos, a fin de contar con más herramientas para tratar la temática que abunda actualmente. Cabe señalar que, anteriormente, las denuncias eran derivadas al Ministerio de Turismo de Buenos Aires, lo cual retrasaba el proceso para encontrar una solución para las víctimas.

En cuanto al caso más reciente, el mismo precisó que la mujer detenida por la estafa no cuenta con ninguna habilitación para la organización de viajes, incluso recordó que en una ocasión tuvieron que esperarla junto al personal policial, ya que la habían denunciado desde Salta. Asimismo, aunque se acercó a las oficinas del organismo con la intención de ejercer la actividad de manera legal, luego no concurrió más al lugar.

Además, comentó que anteriormente, cuando ocurría una situación similar, los damnificados no realizaban la denuncia formal debido a la idea de que no habría resultados concretos. Sin embargo, en este caso reciente, la Policía de Misiones detuvo a una persona en particular, por presunta estafa. «Queremos que esto siga ocurriendo, para evitar que estas situaciones se repliquen», precisó.

Cabe señalar que la denuncia de los perjudicados fue unificada, mientras que el Ministerio de Turismo provincial elevará la denuncia a su par a nivel nacional, a fin de expandir su expediente, debido a la gran cantidad de pruebas aportadas por los denunciantes. De 40 personas, 18 entregaron documentos probatorios, incluso aquellas familias que residen en otra provincia aseguraron que enviarán la documentación requerida desde su ciudad.

Detalles de la estafa del supuesto viaje a Brasil

Rodríguez contó que existen diversas versiones sobre qué servicios incluía el supuesto paquete de vacaciones que pagaron las víctimas. Por ejemplo, algunas personas habían abonado un viaje que fue postergado, por lo que iban a realizarlo en esta ocasión, mientras que otra familia de 10 personas también se encontraba en esta situación, pero no fue citada por la organizadora.

Además, según lo transcurrido, el cupo por persona tuvo el valor de 75 mil pesos. Sin embargo, hubo distintos montos según los grupos. También, la detenida ofrecía conseguir reales por un valor cambiario menor al actual, por lo que recibía dinero extra para realizar esta operación.

Con respecto a la mujer detenida y a su pareja, el funcionario contó que, si bien llegaron a realizar diversos viajes, siempre hubo inconvenientes en alguno de los servicios ofrecidos. Por ejemplo, asegurar que las personas viajaran en un ómnibus modelo 2022, de primera línea, y al momento de viajar lo hacían con uno modelo 1980.

Dichos contingentes, al haber viajado al destino indicado, no se tomaban el tiempo de denunciar formalmente cada incumplimiento del trato. Sin embargo, el último no viajó, por lo que decidieron realizar la denuncia a la empresa que por redes figura como «JyL Turismo». «Una persona llegó a darles 140 mil pesos para que compraran reales», agregó.

Claves para evitar caer en este tipo de estafas

El subsecretario afirmó que, por la nueva normalidad turística de Misiones, las personas deberían chequear en la página de la cartera de turismo para verificar si la agencia turística a la que abonarán el pago se encuentra registrada. También, si la misma no es de Misiones, el chequeo se puede realizar dentro del Ministerio de Turismo de la Nación.

De este modo, los interesados se aseguran de que la agencia se encuentre habilitada para ofrecer los servicios turísticos. Cabe señalar que las mismas pagan un seguro para poder hacerlo, y, en caso de no cumplir con los requisitos del contrato, los damnificados pueden recurrir al organismo de turismo, pudiendo alcanzar una compensación económica, o un descuento en el próximo viaje, por ejemplo.

«Debemos tener la satisfacción de ambas partes en la mediación, para que el caso se catalogue como satisfactorio», continuó, explicando que cuentan con el 99% de situaciones solucionadas. De igual manera, contó que el chofer y propietario del ómnibus del caso reciente tiene cierto grado de culpabilidad, debido a que no puede ofrecer su servicio a una empresa no registrada. No obstante, aclaró que hay circunstancias en las que incluso el chofer es víctima del engaño.

Quizá te interese leer: Posadas | Detuvieron a la mujer que organizaba viajes “truchos” a las playas de Brasil

Para terminar, Rodríguez afirmó que las empresas de transporte deben tener cuidado con este tipo de agencias ilegales, ya que pueden llegar a perder parte de su patrimonio.