Ganá 2 entradas para disfrutar del tech house de The Element en UMMA 

Uno de los DJ’s más convocados de Afterlife llega a Posadas por primera vez este sábado 18 de febrero, y vos podés llevarte un par de entradas para disfrutar de esta tremenda fiesta. Conocé los requisitos.

Para participar del concurso express por entradas para The Element sólo debes:

-Ser mayor de 18 años;

-Seguir a MisionesOnline en Instagram;

–Etiquetar a un amigo en esta publicación (no cuentas falsas ni famosos)

El sorteo se realizará el viernes 17: ¡muchos éxitos a todos!

Los premios son intransferibles y no pueden ser comercializados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Misiones OnLine (@misionesonline)

Una trayectoria de más de 3 décadas: The Element

The Element (Afterlife) es un nombre familiar cuando se trata de música house y techno melódica. Aunque es originario de la pequeña isla de Malta, es muy conocido en todo el mundo.

La carrera de The Element comenzó a principios de los noventa, y a pesar del paso del tiempo, siempre se mantuvo fresco y actualizado. La atención sobre su música comenzó a crecer drásticamente en el verano de 2019 después de que sus temas ‘Ryder’ y ‘Judgment Day’ se tocaran en casi todos los conciertos de Tale Of Us en todo el mundo.

En diciembre, Afterlife anunció su regreso a la Argentina después de cuatro años. Más de 50.000 personas se registraron en la pre venta y en tan solo 4 horas la primera fecha fue sold out. La fiesta redobla la apuesta para una segunda fecha, que será el 7 de abril.

Actuó y tocó junto a personas de renombre como Mathame, Mind Against, Matthew Johnson, Richie Hawtin, John Digweed, Green Velvet, Sasha, Dixon, DJ Tennis, Art Department, entre tantos otros.

Este artista está en alza como nunca, después de lanzar su primer sencillo ‘Ryder’ en Afterlife, su reconocimiento es global y puso a Malta en el mapa.

