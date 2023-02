La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Arminda contó su historia de amor, que comienza así: “Es una historia de un amor prohibido, pero vale la pena. Hace casi dos años comenzamos a conocernos Lito y yo por una página donde se pueden conocer y chatear con personas de tu misma edad, luego de escribirnos por dos meses mensajes hermosos, y de su parte muy romántico, dulce, encantador, coincidimos en una cena (una cita) para conocernos. Ahí comenzó todo un amor con todo el romanticismo de dos adolescentes pero que ya estamos en los 50. Yo no sabía que sería un amor a escondidas, pero cuando descubrí que tenía una señora, ya estábamos muy enamorados, y decidimos continuar sin importarnos nada, disfrutar sin prejuicios, y somos felices juntos pero a escondidas. Nos amamos. Y creo que estos amores existen miles y nadie se anima a contar. A mi no me da vergüenza, tengo 49 años y estoy re enamorada y no lo pienso dejar aunque sé que por ahora lo nuestro sea de esta manera”.



Por otro lado, Marcelo nos compartió la suya: “Hace 27 años caminaba por las calles de mi pueblo natal Leandro N. Alem, me había recibido de maestro, de pronto mi corazón comenzó a sentir algo llamativo, como que me sentía solo, entonces entré a la Iglesia Santa Teresita de Alem, y hablé con Dios allí frente al altar. Así fue que a los pocos días caminaba por la calle una chica rubia bonita y me invitó a cenar. Luego fuimos a bailar, la amistad continuó y me enamoré, salimos un tiempo aquella época nos visitábamos en la casa los miércoles y sábados. Nos casamos en el mismo pueblo y en la misma iglesia, hoy ya van 27 años juntos, fruto del mismo tenemos dos hermosos hijos de 26 y 11 años. Moraleja: Dios obró en este caso”.

Ruben U. también nos relató su compleja historia de amor: “De chico tenía dos novias, con las dos hacia mi mujer ideal.Yo estaba en la colimba, cuando salía de franco, las atendía a las dos por igual, todo tiene un final y las dos se enteraron de la existencia de la otra y todo terminó. El tiempo pasó y 20 años después, mucha agua pasó bajo el puente, cada uno formó familia por su lado. Una de ellas me buscó, me encontró, y al volver a vernos, 20 años se transformaron en 20 segundos, el fuego siguió en algún lugar del corazón. Ella separada con tres hijos, yo casado, ahora me encuentro en una continua lucha interna entre mi corazón y mi cerebro”.

Carlos E. contó su historia y demostró que para el amor no hay edad: “Conocí a Lucía en plena pandemia, yo soy de Posadas y ella de 25 de Mayo. Fue por Facebook, después de escribirnos un mes decidimos conocernos, no había transporte público y mi pensión era muy poca: hice un trabajo de albañil y me pagué un remis hasta 25 de mayo, la contacté el 26 de julio de 2020 a las 21:01 minuto y viajé el 11 de agosto, llegando a 25 de mayo a las 19:45, desde ese día no nos separamos más. Nuestros hijos, felices, y nuestros nietos también. Lucía tiene hoy 60 años y yo, justo el 14 de febrero, cumplo 65 , sería hermoso un viaje así, ya que amamos la naturaleza”.

Rubén Oscar relató su historia y explicó por qué desea ganar la estadía en Iguazú para compartirlo con su compañera: “Mí historia data desde 1982, 40 años de casados, 4 hijos, 4 nietos, nos conocimos con Denise Marina en 1979, amor puro, casi a primera vista, para contar hay mucho con 40 años, pero como dijimos: hasta que la muerte nos separe, implica muchas cosas, amor, respeto y fidelidad. Podría decir mucho, mucho más, pero nuestra relación inquebrantable lo dice todo. La conocí en un baile organizado por su curso, me llamó mucho la atención su manera de bailar y una sonrisa llamativa, en esa época costaba mucho invitar a bailar a una chica, pero yo me decidí y la invité, por suerte aceptó, porque en ese entonces era un quemo si te rechazaban. Ahí comenzó, primero como amigos por un tiempo, hasta que un día en su casa, otro baile de curso que hacían allí, me animé y le propuse el noviazgo, a lo que, por suerte, aceptó. Desde entonces hasta hoy día seguimos con una fuerte y amorosa relación, y no la cambiaría por nada en el mundo”.

