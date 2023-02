Jardín América | Emergencia hídrica: “No es suficiente el caudal del arroyo Tabay”

La falta de agua ha afectado tanto a los ámbitos urbanos como a la producción agropecuaria. Ernesto, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos, en una entrevista con Misiones Online informó sobre la situación actual en Jardín América y explicó que se necesitan lluvias prolongadas para recuperar el caudal del arroyo Tabay.

Cuénteme la situación hoy, porque tengo entendido que va a haber una manifestación de los socios.

Ernesto Faccendini: No, hubo una convocatoria a manifestación en este momento en la plaza frente a la municipalidad. Lo que nosotros hicimos anoche fue una convocatoria a los asociados a una reunión informativa acá en el Salón Auditorio de la cooperativa para aclarar las dudas que tengan los socios. Cuál es el plan, la situación hídrica que estamos atravesando. Y cuál es el plan de trabajo para los próximos días en el caso de que no mejore las condiciones climáticas hidráulicas por suerte pronóstico de lluvia hoy ojalá que mejore.

¿Cuál es la situación al día de hoy a esta hora?

EF: Bueno, nosotros estamos ahora sectorizando el servicio de agua, decir la mitad del día le damos a una zona de la mitad de la ciudad y la otra mitad del día a la otra mitad de la ciudad porque ya no está alcanzando el caudal del arroyo. No alcanza lo que demanda la planta potabilizadora para suministrar al consumo normal que tienen los habitantes de la ciudad. Entonces, por decir así, la gente tiene que arreglarse medio día, tratar de juntar toda el agua que pueda en su tanque y pasar hasta el otro día para poder tener el servicio en su casa. Hay determinados horarios que por ahí, gracias a la ayuda de la gente, a la conciencia, al uso racional que están realizando. Esto nos permite recuperar algunos niveles de reserva y durante la noche, a veces alcanza para que todas las casas lleguen a cargar agua. Pero durante el día, ya desde la última semana, no está siendo suficiente el caudal del arroyo Tabay.

¿Todos los barrios reciben algo de agua?

EF: Sí, este. Bueno, gracias también a la colaboración de los bomberos voluntarios y con tanques que montamos sobre la camioneta de la cooperativa se estuvo distribuyendo a los lugares más altos, tenemos varios barrios críticos de altura importante a donde no llega el agua prácticamente ningún horario tocaron los tanques de esa manera. Y otros días si domingo pudieron recuperar algo. Pero el resto de los días venimos trabajando de esa forma.

¿Es necesario que llueva varios días para recuperar el caudal del arroyo Tabay o con pocas precipitaciones es suficiente?

EF: No, pocas precipitaciones no son suficientes. Pueden ser un paliativo para algunos días, pero lo que realmente necesitamos es un cambio en las condiciones. Llevamos más de ocho meses con registros de precipitaciones por debajo del promedio, y esto se nota en los afluentes, las vertientes y los humedales. Por lo tanto, necesitamos que La Niña desaparezca y que venga El Niño.

¿Les han explicado correctamente a los vecinos qué está sucediendo con el arroyo Tabay?

EF: Entendemos que sí, pero a veces es difícil cuando la gente está tan nerviosa y molesta. Muchos gritan y no dejan responder completamente las preguntas. Los vecinos de Jardín América han manifestado su preocupación y es comprensible, pero a veces es difícil explicarles. Nosotros tenemos toda la información y la hemos compartido repetidamente a través de los medios de comunicación y la página de la cooperativa. Anoche también explicamos todo lo que pudimos.

Mucha gente desconfía de que la primera etapa de la obra del río Paraná, que quedó inconclusa, fue desviada a los fondos que administra la Cooperativa. ¿Podría aclarar esta situación?

EF: La Cooperativa y el municipio no tuvieron acceso a esos fondos. Fueron fondos nacionales administrados por el Imas, certificados y ejecutados, y pagados a la empresa que realizó la obra. La Cooperativa y el municipio no intervinieron ni en la obra, ni en el proyecto, ni en el manejo de los fondos. Nosotros únicamente tenemos que recibir la obra terminada y después hacernos cargo de la operación y el mantenimiento de la misma.

¿Así como está esa obra todavía no sirve para mucho o para nada?

EF: No, está inconclusa. Esa obra quedó paralizada en 2016. Se trajeron 6 km de los 15 km de cañería. Trajeron 6 km, enterraron 4 km y nada más. Faltan 9 km de cañería, falta la estación la toma sobremontada sobre el río Paraná. Falta todo el tendido eléctrico. Es decir, el nuevo presupuesto actualizado ya llega a 2000 millones de pesos, es decir, una cifra inalcanzable para los recursos de la Cooperativa o hasta de la provincia. Por eso es que se siguen gestionando los fondos de Nación y es lo último, la última información que tenemos en cuanto a ese proyecto y que estaría muy próximo a firmarse el nuevo convenio entre Enohsa y el Imas a través del programa proalsa de localidades en emergencia como para que salga más rápido. Pero de todas maneras es una obra en el caso de que existan recursos suficientes. Va a llevar más de dos o tres años de ejecución. Así que no soluciona el problema de ahora, pero sí el del futuro.

Se puede pensar, capaz que con los últimos datos del censo, se va a poder ver eso. ¿Cuánta gente vivía en Jardín? ¿Cuánta vive hoy en Jardín?

EF: Tenemos el dato, porque sabemos qué cantidad de conexiones teníamos en el 2009, que era un 40% menos de las que tenemos ahora. Y con el mismo arroyo y empeorando la situación, la cooperativa en aquel momento ya conformó un comité para la preservación de la cuenca. Se comprometió y están trabajando en él todas las empresas que tienen plantaciones en la cuenca, los productores y las instituciones, y, bueno, se hace lo que se puede para que no se siga desmontando, que no se siga destruyendo la fuente que provee el agua para el arroyo en nuestras tomas. Pero eso no es suficiente, los factores climatológicos y el crecimiento demográfico son los determinantes.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/02/Ernesto-Faccendini-gerente-de-la-Cooperativa-de-Servicios-Publicos-de-Jardin-America-RADIO-LIBERTAD.mp3

Radio Libertad – Ernesto Faccendini

Tal vez te interese leer: Continúa la crisis hídrica en Jardín América y los barrios altos son los más afectados en medio de la ola de calor extremo