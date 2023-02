La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Gloria contó su historia de amor: “Eran esos tiempos en los que uno se conocía por medio de mensajes en la radio, escuchando el programa de Katerin Barbieri me animé para conocer chicas para salir a pasear ya que trabajaba mucho y no tenía amigas. Tenía 18 años y trabajaba todo el día. A las 2 horas ya tenía muchísimos mensajes. Casi a la semana de mandar mi numero en la radio me escribe un chico llamado Iván. Fue el último mensaje que recibí de alguien que quería conocerme. Chateamos mucho, así que decidimos conocernos; era un domingo por la tarde, había llovido mucho la noche anterior y fui a esperarlo en la parada frente a al viejo restaurante La Rueda (Rotonda) a los 20 minutos me entra un pánico de qué clase de persona podría ser él, y decido irme. Cuando estoy subiendo al colectivo, que estaba en el semáforo parpadeando en verde, ya el colectivo arrancando se me acerca una persona, me tomó del brazo y me dice «¿Sos Gloria? No te vayas». Luego de eso, miles de cosas hemos pasado: risas, llantos, tragedias, felicidad. Y aca seguimos, 14 años después. Me confesó que estuvo esos 20 minutos mirándome sin poder creer que yo era la chica con quien él chateaba. Fue amor a primera vista”.

Por otro lado, Gabriela L. nos compartió la historia de sus padres: “A los 22 años Carolina (mí mamá) caminaba por las calles de un barrio de Posadas, ahora ya inexistente, que se llamaba «Laza». Ella andaba vendiendo ropas, ofreció por varias casas hasta que llegó al kiosco David: en ese kiosco, una señora estaba atendiendo a un hombre, Carolina no le dio mucha atención, ofreció (ropa) a la señora y escucha que el hombre pregunta “¿No tenes nada como para mí?” A lo que ella contesta y le vende un par de zapatillas y ropa interior. Cuando le paga todo, le dio una fecha para que ella vaya a su casa a venderle más ropa, llega el día en el que Carolina se va a la casa del señor, llamado Jorge (mí papá), y le vende varias ropas, y le queda debiendo plata, que iba a pagar al otro día: mi mamá va a buscar la plata y Jorge le ofrece un trabajo en el que tenía que cocinar, lavar y planchar, y le regala una yerba (la yerba marca búfalo), mi mamá acepta el trabajo y empieza. Al tiempo Jorge le encara a Carolina de una forma muy poco común, van a comer helado juntos, Jorge pagó 1/4 de helado y cuando terminan de comer, él se levanta de la silla, Carolina queda sorprendida porque pensó que él iba a comprar un poco más, pero en vez de eso, le invita a ir a mirar las vidrieras, pichada Carolina porque quería más helado, va igual, y cuando llegan frente a un local donde vendían herramientas, Jorge habla con ella y quedan de ser novios (igual se acordaba lo del helado). Se acompañaron, y al siguiente año se casaron, y desde 1994 hasta el 2023, Carolina sigue cocinando, lavando y planchando para Jorge, su esposo. El 23 de febrero cumplen 23 años de casados. Ambos actualmente tienen 54 años y 8 hijos”.

Noelia también nos relató su historia con su ser amado: “Con mi esposo nos conocemos desde chiquitos, nuestros padres siempre fueron amigos bastantes cercanos. En la adolescencia era amiga de sus hermanas y mi actual esposo era amigo de mi hermano, pero entre nosotros nunca fuimos amigos, ni siquiera nos mirábamos. Pasado el tiempo, nos alejamos, pero yo seguía yendo a su casa para que pueda arreglar mí instrumento musical: ellos eran músicos y yo estaba iniciando también en la música. Casi siempre iba a su casa solo para que él pudiera ayudarme con la música, pero ni siquiera ahí hubo onda de nada. Su mamá cuenta que cada vez que me veía llegar ella le decía a mí esposo que yo me iba a terminar casando con él algún día, solo para molestarlo (teníamos entre 13 y 15 años en aquel entonces). Pasado el tiempo dejé de ir a su casa, ya no nos veíamos, cada uno estaba en lo suyo. Después de la nada nos volvimos a ver y él se había empezado a enamorar de mí. Pero yo todavía no. Estuvo casi un año insistiendo para llegar a hacer algo. Y creo que en ese transcurso de que él perseveró en su insistencia también me fui enamorando, nos pusimos de novios y al poco tiempo también a organizar nuestra boda. Y aquí estamos casados hace 4 años y con una bella hija. ¡Al final se cumplió no más lo que decía mí suegra!”

Valeria y Kevin nos contaron su historia de amor, que dice así: “Nos conocimos en el 2016 en la escuela, fuimos compañeros de curso. Había mucha pelea siempre, viviamos peleando por todo hasta que después de muchas peleas hubo amor. Empezamos a salir el 21 de junio, justo el mismo día del cumpleaños de mi papá, ahí comenzó. Todo era muy lindo, casi siempre hacíamos todas las cosas juntos. En mayo de 2017 nos habíamos dejado por muchas peleas, por celos y malentendidos. Nos alejamos un tiempo para reflexionar y tratar de pensar bien las cosas, pero siempre estábamos los dos: si necesitábamos algo, por más peleados que estábamos. En ese tiempo, conocimos gente nueva, amigos, etc. Después de tanto tiempo de estar lejos, nos volvimos a juntar el 26 de agosto de 2018, ya decididos a estar bien y progresar juntos, sin peleas ni malentendidos. Hoy digo que estoy muy feliz por todo lo que logramos construir juntos. Tenemos nuestras cosas: tenemos un perro que es como nuestro hijo, un departamento, y de a poco vamos por una casa propia. Cuando están destinados a estar juntos, siempre tienen que luchar, cueste lo que cueste”.

Marcelo Z. relató su historia y explicó por qué desea ganar la estadía en Iguazú para compartirlo con su compañera: “Hace 15 años que estoy con mi esposa y no tuvimos luna de miel, por eso me gustaría ganar. Ya tenemos tres hijos, uno de trece, otro de doce y el más chico de cinco años. Tuvimos vacaciones por varios lugares pero sólo como pareja no pudimos tener aún, y es un poco complicado nuestro matrimonio y sería un buen momento para poder estar un ratito juntos. Y así poder resolver nuestros problemas y estar juntos para el resto de nuestros días, como un día lo dijimos antes un juez, y seguir creciendo juntos como lo venimos haciendo”.

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

