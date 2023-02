Preocupación por la salud de Silvina Luna: necesita un trasplante de riñón a causa de la mala praxis del misionero Aníbal Lotocki

La modelo se realiza diálisis tres veces por semana porque sus riñones dejaron de funcionar tras la intervención estética que le practicó el médico nacido en Misiones. Lotocki fue condenado en febrero del 2022 a cuatro años de prisión por mala praxis.

Desde hace más de una década, Silvina Luna afronta serios problemas de salud como consecuencia de una intervención que le practicó el doctor Aníbal Lotocki. Entre otros inconvenientes, la modelo padece una insuficiencia renal que la llevó a varias hospitalizaciones durante el último año. Y todo eso comenzó con una cirugía de agrandamiento de glúteos a la que se sometió a cargo del médico, quien según dijo le aplicó metacrilato.

Silvina habló muchas veces de los motivos que la impulsaron a recurrir a una intervención estética, En su momento, la modelo explicó: “Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también… Hacíamos teatro de revista y el cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación”.

Luna contó que, por entonces, había engordado unos kilos en un viaje. “Psicológicamente todo eso te afecta si vos no tenés una herramienta, trabajás interiormente y estás segura de vos misma. Más siendo chica, todo eso te repercute. Recién después de lo que me pasó yo pude empezar un camino y aprender un montón de cosas”, contó.

En febrero de 2022, el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Lotocki a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves. La causa se inició por las denuncias de Luna y de Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, quienes acusaron al médico de realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en cantidades exageradas, lo que les provocó un importante daño en su salud.

Durante la tarde del martes, el médico rompió el silencio ante la cámara del móvil de Intrusos (América). Allí, Lotocki se explayó acerca de la situación personal que está viviendo. “Si este fallo es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, aclaró. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, agregó en su descargo.

Silvina Luna, al escuchar a Lotocki por televisión, se comunicó con el periodista Guido Záffora para pedirle que divulgue sus palabras. “Quiero que cuentes que hace 12 años me cambió la vida”, comenzó leyendo el panelista a través de su celular. Al mismo tiempo, reveló que la modelo se está realizando un tratamiento de diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y ahora se tiene que trasplantar. “Se tiene que enchufar en una máquina 4 horas tres veces por semana porque dejaron de funcionar sus riñones. Está en lista de espera para un trasplante renal en el INCUCAI”, agregó.

Según contaron en el ciclo de América, Silvina no puede trabajar en estos momentos porque está dedicada de lleno a su salud. Se acercó muchísimo a su hermano, quien la acompaña a realizarse el tratamiento crónico que necesita para mantenerse con vida y ahora ya está en lista de espera para un trasplante de riñones. Con respecto a Lotocki, la modelo fue contundente: “Él está preocupado por sus hijos, yo estoy preocupada por mi vida”.

Con información de Infobae