La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Ángeles contó su historia de amor: “Nos conocimos en un boliche, una noche tranquila, era el chongo de mi amiga, nos reímos un rato de como se hacía «el lindo», «el fachero», y bailamos varias canciones, no faltaron las cervecitas, empezaba el verano, a los dos nos habían dejado meses atrás el mismo día sin siquiera conocernos, creemos en el destino, obvio la amiga no existe más. Desde ese día no paramos de hablar: ya vamos ocho años juntos y tenemos un niño de cinco años. Somos el agua y el aceite, pero nos complementamos perfectamente”.

Por otro lado, Agustina P. nos compartió la suya: “Un sábado de abril del 2007 estaba charlando (vía correo electrónico) con mi primo, que en ese entonces estaba en la escuela de la Prefectura Naval Argentina (cabe aclarar que ese era el medio de comunicación para vernos cara a cara). De repente se va la cara de mi primo, e ingresa otro joven (el más hermoso de todos)- Empezamos a charlar e intercambiar opiniones, hasta quedamos en volver a hablar el próximo sábado que salían de la escuela. Y así fue hasta que en abril (semana santa) me llamó para decirme que estaba yendo para mi casa. En ese momento nos vimos por primera vez cara a cara (nos conocíamos de vista desde la escuela pero nunca un hola). Volviendo de ese encuentro nos dimos nuestro primer beso y después de ese beso nunca más nos volvimos a separar (supimos que éramos el uno para el otro. Nuestros corazones latieron más fuertes que nunca). Así llegó nuestro casamiento el 9 de diciembre del 2011 por civil, y el 16 de diciembre por Iglesia, junto con la fiesta. De ese amor el 22 de julio del 2013 dimos la bienvenida a la razón de nuestras vidas, nuestra hija Maria Victoria. Podemos decir que el amor verdadero existe: sólo es cuestión de esperar su tiempo. ¡Que viva el amor!”.

Ivana también nos relata su historia con su ser amado: “Hace 8 años atrás conocía al amor de mí vida, yo empezaba a trabajar en su oficina, él era mí jefe, tenemos nuestra diferencia de edad pero eso no nos impidió formalizar nuestro amor, fueron muchos años juntos remando contra viento y marea, pasamos cosas hermosas como también difíciles, que vamos día a día aprendido a superarlas para poder ser mejores personas y hacer que esta pareja funcione hasta poder lograr nuestro objetivo de formar nuestra propia familia. Un 14 de febrero de 2014, día de los enamorados también, decidimos ser novios, así que este 14 de febrero, aparte de festejar nuestro día, festejamos 9 años en pareja. Me gustaría mucho ganar este premio para regalar a mi amor y compartirlo juntos”.

La historia de Andrea H. también nos conmovió y dice así: “A inicios del año 2013, recién llegada de La Pampa, me establecía en un pequeño pueblo del centro de la provincia: Aristóbulo de Valle, nacida y criada allí, decidí volver a mis raíces. Con varios problemas personales y alejada ya del romanticismo y el amor en sí, sólo buscaba trabajar y terminar mi formación profesional. Un buen día una amiga me invita a su departamento a merendar algo, compartir unos mates, lo que sea. Acepté de mala gana. Después de horas de charlas y risas lo vi llegar, era él… Un vecino de mi amiga que llegaba del trabajo. Se hacía de noche y terminaba su turno para volver a su departamento (desastre de soltero), nos saludó a ambas y me preguntó, como si nos conociéramos o hubiera algún tipo de confianza: “¿Y vos? ¿De dónde saliste? Me dio muchísima gracia… Nos reímos los tres, a su picardía respondí que era nueva en el lugar y resulta ser que él también. Las causalidades de la vida hicieron que viniese de un país vecino para trabajar en una empresa internacional que lo había llamado en el pueblo. Allí, se empezaba a gestar una historia de amor más linda que la de las películas, los días fueron pasando, él pasaba por casa a saludarme antes de irse a trabajar, yo lo esperaba (lo confieso) aunque siempre estaba «haciendo algo».

Unas semanas más tarde organizabamos una cena él y yo en su departamento, se le había hecho tarde en su trabajo y comprar cualquier cosa resultaba imposible ya que no habían supermercados o kioscos abiertos. Volvimos de la caminata intentando conseguir algo, subí las escaleras primero, siempre decía: «Primero las damas». Por alguna extraña razón me di vuelta y le planté un beso, ahí en las escaleras… Y bueno, marcamos el inicio de todo, en su departamento me tocó con la guitarra la melodía de «Maravillosa esta noche». Nos fuimos a vivir juntos después de un tiempo. Cuando cumplimos un año de habernos conocido me llevó de paseo al Catamarán, ahí en aguas Paraguayas me propuso matrimonio. Le dí el sí sin pensarlo. El 14 de febrero del 2014 dábamos el SÍ para unirnos en matrimonio. Este año cumplimos 9 años de casados: somos padres de dos niñas preciosas!! Con altibajos y desafíos, enfrentamos un aborto, el de nuestro primer bebé, la pérdida de su trabajo, un sin fin de cosas… Pero creo que de eso se trata: de mirarnos cada día y recordar a esa persona que se llevó tu atención y tus pensamientos cuando lo viste, recordar cuánto querías una vida con ese ser y darte cuenta que, ahora que la tenes, es tu obligación pelear para mantener la unión, el bienestar de la familia y mantener vivos esos 14 de febrero que, en nuestro caso, son el día más especial del año. Gracias por leerme. ¡Que viva siempre el amor! ¡Pero el amor de verdad, con compromiso y madurez! El amor de fierro que nos impulsa a ser mejores día a día».

Rosalina también compartió su historia de amor: “Yo jugaba fútbol con mis vecinos enfrente de mí casa y él estaba en la casa de un conocido de su familia, yo sin querer tumbé a su hermana de un pelotazo. Él corrió a ver qué le pasó a la bicicleta, y no a la hermana en el momento, pero después le preguntó “¿Te lastimaste?, yo tenía 16 y el 15 y desde ese momento fue un amor a primera vista. Fue un 15 de enero de 2008, pero recién empezamos nuestra relación el 2 de marzo de ese año, y hasta ahora seguimos con nuestro amor. Tenemos una hija de 13 años que es la luz de nuestra vida”.

Cargando…

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

Compartinos una historia de amor, tuya o que conozcas y envíala:

Por mail a [email protected];

O por correo postal a la siguiente dirección:

MisionesOnline

“Historias de Amor”

Coronel López 2138, piso 6.

CP 3300

Posadas, Misiones

Seleccionaremos las que serán publicadas y sortearemos un ganador, que será anunciado el próximo 28 de febrero.

El premio para celebrar el mes del amor es una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú e ingresos para recorrer las Cataratas, una de las 7 Maravillas del mundo.

¡Anímate!

Los que creemos en el amor, queremos conocer esa historia que anida en tu corazón o en tu memoria.

¡Tenés tiempo de participar del concurso de San Valentín hasta el 14 de febrero!