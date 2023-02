La mayoría de las cosas que nos preocupan, jamás suceden

Según la psiquiatra Marian Rojas Estape, esa mayoría, según estudios que así lo demuestran, llega a un 90% de los casos. Naturalmente, un pensamiento negativo, una preocupación por un tema, algo que sucedió, rápidamente nos lleva a otro pensamiento peor y otro más y, como en espiral, nos va tomando por completo.

Nos preocupamos, lo sufrimos, lo transitamos como si realmente estuviese ocurriendo. Y el cerebro se lo cree.

Esas emociones que experimentamos en esos momentos, atraen a otras que vibran en la misma frecuencia y de manera inconsciente y en poco tiempo, llegamos a las más bajas que pueden inclusive llevarnos al extremo de paralizarnos.

O también puede pasar, algunas veces, que cuando todo está bien, también pensamos que algo va a salir mal.

¿Te afecta o te afectó esto alguna vez y después te diste cuenta que no hacía falta que te preocupes tanto, que no era como te imaginabas, que todo lo habías armado en tu cabeza?

¿Te diste cuenta que no pudiste dormir en toda la noche por algo que al día siguiente te dio risa de qué se trataba?

Lo preocupante acá, es que esto, naturalmente, trae consecuencias tales como stress, discusiones, tensión personal y en el ambiente, y por supuesto nos genera consecuencias en nuestra salud, ya que el cerebro interpreta que sí, está sucediendo.

Una buena gestión emocional consiste en ser capaces de regularnos en momentos de rabia, tristeza o frustración, de ésta manera nos vamos a cuidar y vamos a cuidar a las otras personas involucradas.

Ejercicios para volver al presente, ponerlo en palabras frente a otra persona, poder separar lo que realmente sucedió y lo que nos estamos imaginando. Imaginar cosas diferentes, son algunos de los recursos con los que podemos contar a fin de poner un límite a esa cadena de pensamientos que nos bloquean y que hacen que nos compremos la historia que nos armamos.

Cuando podemos verlo, es lo que nos permite salir y ver el tema desde otro lugar.

¿Sabías que podés aprender a poner un límite a tus pensamientos cuando reconoces que no te favorecen? ¿Que el problema no son las cosas que nos pasan, sino lo que nos contamos de eso? ¿Que podés elegir qué actitud vas a tener? ¿Que no hace falta preocuparte, sino que únicamente tenés que ocuparte, de lo que depende de vos?

A todos nos pasa en más de una ocasión, pero si tomás consciencia y aprendés a salir de ese lugar, cada vez lo podrás hacer más rápido y tu calidad de vida mejorará notablemente.

Si crees que por el momento no podés por alguna cuestión lograrlo solo/a, estoy para acompañarte.

Si pensás en posibilidad, pensá en coaching.

