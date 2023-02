Terremoto | Habló el sacerdote argentino que está en Siria: “La sensación de la gente es de miedo e incertidumbre”

El sacerdote Enrique Gonzalez, vive en Alepo, Siria y vivió en primera persona el terremoto que también afectó a Turquía. En una entrevista a Misiones Online contó que las víctimas están en situación de calle sin hogar ni recursos.

Pregunta: ¿Podría contarnos cómo vivió el terremoto que ocurrió recientemente en Siria?

Respuesta: Claro, con mucho gusto. Como ustedes saben, este devastador terremoto ha dejado un saldo de más de 22,000 personas fallecidas y aproximadamente 80,000 heridos, según los últimos números que vienen siendo actualizados constantemente. La situación aquí en Siria y Turquía es de caos y la cifra de muertos y heridos sigue creciendo.

Pregunta: ¿Qué está sucediendo en la ciudad de Alepo y los pueblos cercanos?

Respuesta: La ciudad de Alepo y la provincia de Alepo han sido muy afectadas por el terremoto. Hay muchos pueblos que han sido completamente arrasados y aquí en Alepo hay mucha destrucción, con edificios que se han caído o se siguen cayendo, lo que ha dejado a mucha gente en la calle, sin poder volver a sus casas. Además, la situación es muy peligrosa debido a la falta de electricidad y a los efectos de la guerra y la crisis económica, que aún no han terminado.

Pregunta: ¿En qué horario ocurrió el terremoto y cómo fue ese momento para usted?

Respuesta: El terremoto ocurrió a las 4:15 am hora local, un frío y lluvioso lunes. Me desperté con un fuerte ruido y me di cuenta de que la situación era grave. Mientras me vestía para ver qué había sucedido, escuché los ruidos de la casa crujiendo y el techo abriéndose. Yo dirijo una residencia universitaria en una casa antigua, que no es tan segura como el obispado donde trabajo. Después de comprobar que todas las chicas y chicos de la residencia estaban bien, salí a la calle y vi la catástrofe que se había desatado.

Pregunta: ¿Cómo está la situación en este momento?

Respuesta: La situación es muy difícil y se siente una sensación de incertidumbre y miedo. La gente está en estado de calle, sin hogar y sin recursos, y hay mucha necesidad de ayuda. Además, la falta de electricidad y la falta de acceso a recursos básicos como agua y alimentos hacen que la situación sea terrible.

Pregunta: ¿Podría describirnos la situación en donde usted vive en Siria?

Respuesta: Claro, en este lugar donde trabajo, los edificios no están destruidos, pero en el centro de la ciudad asistimos a un funeral de un sacerdote que murió cuando su edificio se desmoronó, y también encontramos a una persona que estaba buscando a su hermano entre los escombros.

Pregunta: ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente ante este desastre?

Respuesta: La reacción de la gente es de pánico, lo cual es irracional, ya que parte de algo es real. Sin embargo, el pánico es lo que frena y es importante tratar de mantener los pies en la tierra y una mente fresca para poder mediar y actuar de la mejor manera posible.

Pregunta: ¿Cuáles son los servicios que están funcionando después del terremoto?

Respuesta: Los hospitales y los servicios de emergencia, como los bomberos y la policía, están trabajando. También el Ejército sirio está ayudando a sacar escombros y personas atrapadas. Los hospitales en Alepo no han sido dañados, pero la electricidad, que ya era mala antes del terremoto, ha empeorado y ahora solo hay unas pocas horas de electricidad al día. También han cortado el agua debido a un riesgo de contaminación, por lo que estamos distribuyendo agua. Además, los servicios de combustibles siguen siendo pocos, ya que no hay acceso a nafta, gasoil o gas debido a la guerra y la crisis económica.

Pregunta: ¿Podría explicar la escasez de recursos que menciona?

Respuesta: La escasez de recursos es producto de la guerra y la crisis económica en Siria. La parte que produce petróleo ha quedado en manos de los rebeldes, lo que significa que no hay acceso a carburantes. Lo mismo sucedió con las generadoras eléctricas, todas las hidroeléctricas.

