Sofia Spiridacos, Dj misionera, en una entrevista con Misiones Online TV contó cómo se inició en el mundo de la música, el ambiente de la noche posadeña y que es lo que busca transmitir un DJ con sus sets.

Pregunta: ¿Cómo empezaste en el mundo de la música electrónica?

Respuesta: Empecé a escuchar música electrónica desde que tengo quince años aproximadamente. Siempre veía a DJ´s hombres, pero nunca había una mujer hasta que descubrí a Viviana Casanova, que es mi referente. A partir de ahí, empecé a escuchar más DJ’s y me di cuenta de que también era un mundo para todos. En la pandemia, surgió la idea de comenzar a tocar. Me compré una consola y, ahorrando, fui modificando mi equipo y aprendiendo sola al principio. Luego tomé cursos con Franie Smith, una DJ de Buenos Aires, y con mis amigos formamos un grupo de apoyo que me ayudó mucho en mi camino. Actualmente, cumplo un año tocando y haciendo lo que me gusta, lo que me ha enseñado la importancia de animarse a hacer lo que uno quiere.

Pregunta: ¿Cómo describirías el mundo de la música en la ciudad de Posadas? ¿Hay posibilidades para la gente que quiere comenzar en este ámbito?

Respuesta: Creo que hoy en día se abren puertas mucho más rápido en este mundo, siempre y cuando uno se esfuerce y trabaje en sus técnicas todos los días. También es importante entender que uno mismo es el producto y tener las herramientas necesarias para venderse, como subir sets a Instagram o darse a conocer. En la ciudad de Posadas, hay muchos DJ’s talentosos que podrían ser grandes estrellas a lo largo de los años. La gente está más predispuesta a conocer nuevos sonidos y a abrirse a la música, lo que hace que haya más oportunidades para aquellos que quieren comenzar en este ámbito.

Pregunta: ¿Cómo describirías la noche posadeña y el famoso «Sunset» que hacen los DJ’s?

Respuesta: La noche posadeña es animada y llena de vida, especialmente en los famosos sunsets que suelen ser los más buscados. La gente suele ir a pasar la tarde en bares y escuchar un buen set mientras disfrutan de una birra o un trago. La música suele ser muy bien recibida por personas de todas las edades y la idea es siempre ir modificándose y abriendo los gustos a nuevos sonidos.

Pregunta: ¿Qué busca un DJ cuando toca música?

Respuesta: Para mí, lo más importante es que la gente se sienta cómoda y relajada con la música que estoy tocando. Si toco en un bar, quiero que la gente se empiece a mover y disfrute de la música. Si toco en una fiesta, busco que la gente sienta la música y se empiece a mover. Ver a la gente recibir bien la música me relaja y me ayuda a salir de mi nerviosismo o ansiedad. La música es una escapatoria para muchas personas, especialmente cuando están estresadas o tienen ansiedad. La música les permite dejar de pensar en las cosas malas y disfrutar del momento.

Pregunta: ¿Qué mensaje le darías a un DJ que está empezando?

Respuesta: Mi consejo sería que vivan la vida y hagan lo que les gusta. No importa si no les sale al principio, siempre habrá un momento para intentarlo de nuevo. Sigan adelante con su pasión y no se desanimen. La vida está para ser vivida y si no hacen lo que les gusta, nunca llegarán a nada. Recuerdo que cuando empecé, también pensé que nunca llegaría a ser DJ, pero aquí estoy hoy. Yo misma empecé sin saber tocar cachengue y tuve que adaptarme a lo que venía. La oportunidad llegará en su momento, sólo tienen que seguir trabajando duro todos los días.

