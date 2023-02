Día del amor y la amistad | Conocé algunas de las propuestas que existen en Posadas para festejar San Valentín

Posadas te ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar fechas especiales como San Valentín. Una cena romántica cerca del río o en pleno centro posadeños, son dos de las opciones que podés elegir para disfrutar en pareja este día de los enamorados.

Una de las formas que más eligen las personas para festejar es una cena. El caso de Posadas, presenta una amplia carta de posibilidades para compartir una comida.

En el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, Nobuko propone una carta especial que tendrá 3 tres opciones. “Quisimos hacer tres variantes, para dejar contentas a las parejas y que el otro no quiera pedir algo que no le guste. Armamos tres menús que son: atracción, pasión y deseo; en donde tratamos de mezclar platos”, explicó Juan Bo, cocinero y propietario.

En el caso de Nobuko están trabajando con reservas, ya que cada plato tiene su toque casero y deben medirse por cantidad de personas. Para más información y realizar reservas es importante comunicarse con ellos a través de su número de teléfono 0376- 4834540 o sus redes sociales “Nobuko Bodegón Asiático” en Facebook.

Pero la grilla de posibilidades no se detiene ahí, sino que la ciudad presenta más atractivos para el Día de San Valentín.

En el caso de Cristóbal, los encargados este año proponen una banda en vivo para degustar de una cena acompañados por buena música. “Estamos pensando en un show en vivo de un dueto, de baladas románticas, acústicas y una sugerencia del chef; un plato elaborado con postres de acompañamiento”, adelantó Santiago Aranda.

Por su lado, Itakua invita a las parejas a elegir su lugar por su nuevo menú dirigido especialmente a los enamorados. “La cena se trata de un trago de bienvenida, entrada, plato principal y postre; como hace Itakua en cada día importante en el año”, dijo Ángel Ramos, encargado del comercio.

En cuanto a Beerlin, este año decidieron no planificar nada, sino recibir a los enamorados con una degustación de dos nuevos tragos de autor. “Mucha planificación no estamos teniendo. Pensamos, para las parejas, armar mesas de a dos o de a cuatro si vienen dos grupos, y recibirlos con dos tragos de autor, uno llamado chispitas y cocobeach, que son bien veraniego y refrescantes”, mencionó Luciano, encargado de salón en la cervecería.

Reservas para San Valentín

Existen muchos precavidos que estuvieron pensando previamente en la cita especial y decidieron reservar sus lugares. Hasta el momento muchos locales están tomando pedidos para guardar lugares, pero es importante no dejarse estar porque están quedan pocas reservas para pasar el día.

En el caso de El Rancho, comentaron que se encuentran tomando reservas para el 14 de febrero, y que ya tienen la mitad del loca ocupado. “Estamos trabajando con reservas, estamos tomando reservas, ya que estamos más o menos con el 50 % del cupo de reservas”, dijo Héctor Gonzalez, encargado del restaurant.

Por el lado de The Rox, ya están tomando reservas, pero aún quedan lugares para reservar. Además, el local no abre los días martes, pero al ser un día especial estarán atendiendo al público. “El 14 vamos a abrir por ser un día especial, ya que no abrimos ni lunes ni martes. Se están tomando reservas, pero todavía tenemos cupos para reservar”, comentó Eduardo Gómez, gerente del local.

San Valentín