Caso Lucio Dupuy: postergaron nuevamente el anuncio de la sentencia

En las próximas horas se realizará en Santa Rosa, La Pampa, una audiencia clave. Sin embargo, la sentencia para Magdalena Espósito y Abigail Páez todavía no será anunciada. Enterate lo que tenes que saber del caso de Lucio Dupuy.

La familia de Lucio Dupuy deberá esperar para conocer la pena que recibirán las dos asesinas del chico de cinco años. Es que si bien Magdalena Espósito, la madre, y su novia, Abigaíl Páez, fueron declaradas culpables del asesinato y, en el caso de la última, de abuso sexual, todavía no se conoce cuál será el castigo que recibirán.

Esto sucede porque la Justicia determinó que la cantidad de años que pasarán en la cárcel será definida en una futura audiencia de cesura del debate oral. Antes, los abogados de las partes deberán alegar para pedir por esa pena.

A pesar de esto, por la calificación legal elegida por los jueces del Tribunal de Santa Rosa, se tratará de dos prisiones perpetuas.

Los tiempos en la Justicia pampeana son extensos. El 2 de febrero se conocieron los veredictos. Espósito fue condenada por homicidio triplemente agravado y Paéz por el mismo delito, aunque con dos agravantes y abuso sexual. En esa misma audiencia, la jueza Alejandra Ongaro anunció que la pena se anunciaría en otra fecha.

Ahora se definió que este lunes se realice una audiencia, privada, sin acceso al público, dada la naturaleza aberrante del delito que se juzga, en la que cada una de las partes solicitará, mediante un alegato, la pena que cree correspondiente. Pero, además, podrá apelar la sentencia. Todas las partes lo harán.

Por un lado, los fiscales Verónica Ferrero, Walter Martos y Marcos Sacco realizarán la apelación para que la madre de Lucio, Magdalena, también sea condenada por abuso sexual. Lo mismo solicitará el abogado de la familia Dupuy, Mario José Aguerrido.

El letrado además solicitará, nuevamente, que se sume como agravante el “odio de género”. Para el patrocinante de los Dupuy es fundamental que se sume ese agravante porque entienden que fue un móvil para el crimen.

En cuanto a las defensas de las acusadas, harán diferentes planteos, según pudo confirmar Infobae. Por un lado, la defensa de Abigail Paéz insistirá en que la condena sea por homicidio preterintencional. Básicamente, quieren hacerle creer al tribunal que la mujer buscó pegarle, pero lo mató sin tener intención. Ese pedido ya fracasó durante el juicio. Además, solicitarán que sea absuelta por el abuso sexual, amparados en el beneficio de la duda.

Tal vez te interese leer: Crimen de Lucio Dupuy: por qué la madre no fue condenada por abuso sexual y su pareja sí

En el caso de Magdalena, la mamá de Lucio, su abogado Pablo De Biasi anunció que pedirá su absolución. Según su visión, su clienta no estaba presente al momento del asesinato. Sin embargo, la autopsia marca algo distinto. Este punto fue discutido en la audiencia. El examen al cuerpo marca que Lucio fue asesinado 3 horas antes de ser llevado al hospital. Eso indica que Magdalena aún estaba en la casa cuando se produjo el crimen.

La audiencia de este lunes comenzará a las 8 AM y se espera que dure cuatro horas. Desde los tribunales pampeanos aclaran que la audiencia no es pública porque “será una continuación del juicio, que fue oral pero no público porque en la acusación se incluyó el delito de abuso sexual”.

No se espera que las acusadas estén presentes en la audiencia. Se cree que se quedarán en la cárcel de San Luis donde están alojadas desde el crimen. Si bien ya no son más pareja, permanecen juntas en el mismo pabellón. Se trata de un espacio acondicionado para que vivan junto a otras pocas reclusas que también asesinaron a sus hijos.

“Tengo miedo de que lastimen a mi familia y temo por cómo les pueda afectar la información que se filtró”, le dijo a Infobae Páez a pocas horas del veredicto. Fue la única vez que alguna de ellas habló con un medio.

Una vez finalizada esta audiencia, los jueces deberán fijar, por fin, la audiencia en la que dictarán las penas. En un principio, se especuló con que podría ser el próximo lunes 20. Sin embargo, esa fecha de descartó porque es feriado de carnaval. Por lo tanto, el día final del debate oral todavía es una incógnita y se conocerá recién mañana.

Lucio Dupuy: cómo sigue el juicio y cuándo se conocerá la penahttps://t.co/p9VnkOL5j5 — misionesonline.net (@misionesonline) February 12, 2023

FUENTE: Infobae.