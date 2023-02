Más historias y cartas de amor llegan a Misiones Online por el concurso de San Valentín, que premiará con una estadía en Iguazú a la ganadora

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Ana Paula contó su historia de amor: “Lo conocí a Emmanuel en la cancha de fútbol de la UNaM, era del equipo contrario, pero al verlo tan hermoso y lo bien que jugaba me hice hincha de él y le gritaba ¡dale bombón! Él solamente se reía y obviamente daba todo de sí para conquistarme jaja. Cuando terminó el fútbol conseguí su nombre con uno de sus compañeros para buscarlo en Instagram y lo encontré. Pasó el tiempo, hasta que me contestó una historia y comenzamos a hablar. ¡Pasábamos todo el tiempo hablando y nos reíamos mucho! Durante la pandemia las charlas fueron cada vez más, hasta que por fin nos conocimos. Hoy estoy casada con ese bombón y compartimos momentos muy maravillosos”.



Por otro lado, Celina Lucía nos compartió la suya: “La historia es de mis papás llamados Lidia y Juares. Ellos nacieron en países diferentes: mi papá en Brasil, y mi mamá en Paraguay. Ambos se mudaron a la Argentina en busca de trabajo, mi papá trabajaba en la construcción del Puente San Roque ( Posadas – Encarnación ) y mi mamá como empleada doméstica. El compañero de mi papá le dijo que tenía una chica para presentarle. Mi papá le preguntó de dónde la conocía, él le dijo que era su empleada. Hubo una fiesta donde estaba presente mi mamá, y tres mujeres más, en ese momento, llega mi papá como invitado, la ve a ella, y cupido lanzó el flechazo. Se enamoraron perdidamente, se casaron, tuvieron 5 hijos. Llevan, gracias a Dios, 34 años de casados, y se aman inmensamente”.

Yurema también nos relata su historia con su ser amado: “Conocí a mi esposo en el año 2006, llevamos juntos 17 años. Como toda historia tiene sus momentos buenos y malos. Pero cuando Dios une propósitos nada puede modificar lo que ya está escrito. Nos conocimos muy jóvenes a través de unos amigos, jamás había sentido algo así por un chico. Aunque él era respetuoso en todos los sentidos, no daba un paso sin que yo lo diera antes. Siempre le recuerdo a él aquella vez que me dijo «No creo que duremos un año» (justamente yo le había hecho un comentario a futuro jaja). Juntos vivimos luchas, desamores, traiciones, alegrías y risas. No es fácil perdonar y hago un hincapié aquí porque muchas personas sufren esta parte tediosa de las relaciones. En ese momento más difícil de la relación es donde apareció Dios y me ayudó a salir de ese pozo sin fin en el que me encontraba, él me ayudó a sanar heridas que tenía desde la niñez, y heridas presentes. Me enseñó que el perdonar me ayudaba a mí a estar mejor. En mi proceso de sanar mi amado estuvo al lado mío siendo sincero, compañero y abierto a todas mis demandas. Cuando Dios curó completamente mi corazón vino luz a nuestra relación, luego de dos años más nos casamos, creamos un vínculo de amistad que no habíamos tenido jamás. Fue el momento perfecto en nuestra relación. Un año más adelante decidimos ser padres y hoy disfrutamos de nuestra amada hija de dos años, con todas las luchas pasadas y por venir Dios nos ha enseñado a amarnos como realmente debe ser (con amor, sacrificio diario, respeto y entrega). Y así, paso a paso, logramos superar todas nuestras dificultades en la vida sentimental, siempre de la mano de Dios. Él es perfecto y no falla”.

Por otro lado, la historia de Anabella dice así: “Un día, estaba en una terminal de colectivos y ya era un poco tarde, pero cuestión que mi viaje era de noche, a lo que aparece un muchacho de la nada, y me dice “¿También viajas en tal cole?”. A lo que le digo que si, justo me iba a rendir para una fuerza: él también, y re coincidimos. Después en el cole íbamos hablando de todo un poco, pero no le pregunté su nombre, me quedó la intriga, pero no pude hacerlo. Hasta que después de un año nos vimos en la misma terminal, y ahí sí le pedí nombre, y ahora ya vamos 8 años de relación, más lindo no puede ser, y ahora pasamos por las terminales y nos reímos pero es el mejor, y bueno por eso digo, cuando algo es para vos, te va a encontrar donde sea”.

Agustina compartió su historia de amor y la relató así: “Lo conocí a Juan Manuel en el año 2021. Ese día conversamos un rato largo y tuvimos la posibilidad de conocernos un poquito más. Aunque nos caímos muy bien, y nos sentimos atraídos el uno por el otro, no volvimos a vernos durante varios meses. En febrero de 2022, nos cruzamos por coincidencia en un boliche de la ciudad, nos saludamos como si fuésemos conocidos de toda la vida, charlamos, bailamos y compartimos un trago. Luego de esa noche, no volvimos a separarnos nunca más. Hoy somos novios y disfrutamos el día a día juntos. ¡Doy fe de que cuando algo tiene que ser, así será!”

