Más historias y cartas de amor llegan a Misiones Online por el concurso de San Valentín, que premiará con una estadía en Iguazú a la ganadora

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Lorena contó su historia de amor: “Actualmente estoy en pareja hace 5 meses y solo puedo decir que es lo mejor que me está pasando. Él es una persona increíble. Nos conocimos porque una noche cuando estaba en casa nos escribimos y como yo ya sabía que él gustaba de mí, le dije para que venga a casa. Vivo sola. Él aceptó y desde ese momento tuvimos buena conexión, charlas, risas. Fue todo muy lindo. Y lo sigue siendo…Ya habíamos hecho planes de hacer un viaje juntos pero por algunas cosas no pudimos… Solo puedo decir que es lo más lindo”.



Por otro lado, Alejandro Sebastián nos compartió la suya: “La historia es que un día me invitaron a jugar al fútbol y la verdad no tenía muchas ganas de ir, pero fui para no fallarle a un amigo. Estábamos esperando que llegue la gente y recién me entero que era mixto el fútbol, no tenía problemas pero no sabía. Luego llega una mujer de unos 33 años y yo tengo 28, y me saludaba con la mejor onda y yo también, luego la miraba y ella sonreía y ahí me flechó, también la sonreía todo el tiempo. Cuando empezó el fútbol 5 y yo la marcaba todo el tiempo, ella me empujaba y se reía y yo también, hasta que no pude evitar más no mirarla, me quedé encantado. Luego volví a casa pensando en ella. Más tarde le pedí el Instagram a un amigo y la busqué, cuando me aceptó la solicitud no podía creerlo, la escribí y me contestó muy simpática y ahí empezó todo. Hace unos días que estamos medio alejados, pero no paro de pensarla y extrañarla, le prometí que íbamos a ir a Iguazú los 2, sería lo mejor así de esta manera”.



Yesica también nos relata su historia con su ser amado: “Todo empezó cuando me cambié de casa a un barrio nuevo, donde no conocía a nadie, tenía solo 12 años y me conocí con una chica llamada Viviana, nos hicimos amigas. Ella tenía un hermano llamado Joel, cuando lo ví me enamoré. Nos conocimos y empezamos a ser amigos también, pasaron los años y nos pusimos de novios: yo tenía 17 años, fue mi primer novio. Lo presenté a mis padres y familia: 5 años de noviazgo y tuvimos una hija, y fuimos a vivir juntos. No teníamos nada pero trabajando pudimos alquilar y comprar nuestras cosas. Después de 12 años juntos nos casamos y tuvimos otro bebé, un varón, y seguimos juntos firmes uno al otro. Ya vamos por 13 años y 1 año de casados con nuestra hermosa familia y de la mano de Dios pasamos por muchos momentos difíciles y lindos también, pero juntos, y vamos por más años. Es mi primer novio, el papá de mis hijos y mi esposo ahora”.

Por otro lado, la historia de María Angélica dice así: “Nos conocimos cuando estábamos por hacer un viaje con mi hermana. Él nos acercó a la terminal para tomar el micro, charlamos un rato, me había agradado mucho y viceversa. Cuando llegamos a la terminal (habiendo vuelto del viaje) él estaba esperándonos, salgo y le doy un abrazo. Había armado un almuerzo con su familia para que vaya con mí hermana, su objetivo fue conseguir mí número. Cuando me lo pide, lo miro y le regalo una sonrisa y le digo «Ya tengo tu número, ahora te mando un mensajito». Y al siguiente fin de semana lo voy a visitar, después de dos meses nos pusimos de novios, después de que me lo haya pedido 4 veces. Al cuarto mes de noviazgo me dice el primer «Te amo». Realmente es el amor de mí vida”.

Orlando conmovió con su historia de amor, que la relató así: “Fue en noche buena que conocí a mi amada esposa Rosa del Carmen, esa noche fue la primera vez que nos vimos y no dudo que fue amor a primera vista. En ese entonces yo vivía en Jardín América y ella era de Posadas, pero yo tenía familia en la ciudad también, por eso ese día la conocí a ella en su localidad: ese día me fui a Posadas porque fui a pasar con mis hermanos la noche buena, y Rosa (mi esposa en la actualidad) vivía en el mismo barrio de mis hermanos, entonces nos presentaron y desde ese día fue lo más lindo que me pudo pasar en mi vida. Hoy tenemos 3 hijos y 4 nietos: una familia hermosa. Hoy por hoy tengo 64 años y mi amada 60, estamos juntos hace 38 años y es lo mejor que tengo: mi familia”.

