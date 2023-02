Análisis semanal: la enorme división de la política tradicional de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y la Neo Renovación de Misiones en el arranque electoral

La UCR y el Pro se enfrentan en La Pampa para decidir el candidato a gobernador, en una interna que promete tener impacto nacional. Durante la semana, el presidente profundizó su pelea con Wado de Pedro, mientras que la inflación pegó un salto. Alejada del ruido del “país central”, la Tierra Colorada aguarda la llegada de la barcaza que iniciará la tan anhelada operación en el puerto de Posadas.

Septiembre del año 2014. Una localidad de 24 mil habitantes, pero con un fuerte impacto productivo, ubicado al sudeste de Córdoba llamada Marco Juárez eligió intendente. Esa elección, que pudo haber paso desapercibida para gran parte de los argentinos, fue la que a la posteridad marcó la vida de todos ellos. Pedro Dellarossa fue electo jefe comunal, Cambiemos se anotó su primera victoria política y sirvió de base para que el Pro y el radicalismo replicaran la experiencia de la alianza a lo largo y ancho del país. Todo desembocó en la victoria que se concretó al año siguiente y que les permitió llegar a la Casa Rosada de la mano de Mauricio Macri.

Un hecho similar puede darse este domingo, con los mismos actores, pero con un escenario muy diferente. La Pampa abrirá el calendario electoral con las Elecciones Internas, Abiertas y Simultáneas (PASO) donde elegirán los candidatos a la gobernación, diputados y jueces de paz. Todas las miradas estarán puestas en la interna de Juntos por el Cambio donde la Unión Cívica Radical y el Pro se disputarán el nombre que le compita la gobernación al peronista Sergio Ziliotto, quien irá por su reelección.

Si la de Marco Juárez fue la elección del nacimiento de Cambiemos, la de La Pampa será la que ponga a prueba la unidad de Juntos por el Cambio. La UCR va con Martin Berhongaray como precandidato y los principales referentes del partido centenario desembarcaron en la provincia del centro argentino para brindarle su apoyo. Gerardo Morales y Martín Lousteau llegaron junto a una comitiva de diputados y senadores nacionales para estar en el cierre de campaña.

Horacio Rodríguez Larreta se juega mucho este domingo de cara a sus intenciones presidencialistas en Juntos por el Cambio. El candidato del Pro en La Pampa es el diputado Martín Maquieyra, quien recibió mucho apoyo y recursos del jefe de Gobierno porteño.

El Pro no ocultó su interés en las primarias pampeanas y por eso viajaron para darle la foto a Maquieyra: Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Además, estuvieron junto a él, Elisa Carrió (Coalición Cívica) y el cordobés Luis Juez (Frente Cívico).

Larreta únicamente pisó La Pampa el 12 de enero, pero le dió un “espaldarazo” a su candidato a través de las redes sociales. Sabe que de ganar Maquieyra, toda el ala amarilla se sumará al triunfo, pero en caso de perder contra el radical, el costo político caerá sobre él.

Hoy la unión de Juntos por el Cambio parece prender de un hilo y por eso se espera que está interna tenga impacto a nivel nacional. En Neuquén y en Río Negro el frente ya detonó y en muchas provincias amenaza con disolverse. La coalición opositora no logra posicionar un candidato a presidente y eso repercute hacia adentro donde todos juegan su propio partido en un duelo de “halcones y palomas”, con carpetazos y operaciones que avivan el “fuego amigo”.

La principal duda que plantea JxC es la de cuánto consenso interno tendrá para gobernar el que gane. O, dicho de otra manera, quién asegura que, en un hipotético gobierno no terminarán como el propio Frente de Todos. En el 2015 Mauricio Macri era el único candidato fuerte de Cambiemos y no había ningún nombre que pudiera cuestionarle sus decisiones o disputarle el poder. 8 años después, el Pro tiene a dos figuras centrales con propuestas distintas: por un lado, Patricia Bullrich, que promete una política liberal con recortes del gasto público, finalización de planes sociales y endurecimiento de las políticas de seguridad, dotando de mayor poder a las fuerzas e inclusive involucrando a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Lo de la ex ministra va en sintonía con la actual postura de Macri que ya hizo público su postura de que, en un futuro gobierno de Juntos, deben privatizarse las empresas estatales.

Por el otro, aparece Larreta y una versión mas “dialoguista”. El alcalde de CABA (la casa matriz del Pro) marca que es necesario una reforma estructural en Argentina, pero habla de un plan de estabilización más gradualista. La versión del ex titular de la ANSES se aproxima mucho a la del propio Macri del 2015, cuando el ex presidente de Boca en campaña se mostraba reacio a aplicar políticas de shock, aseguraba que nadie iba a perder su plan social, descartaba aplicar tarifazos o privatizar Aerolíneas Argentinas y denunciaba una “campaña del miedo” en su contra impulsada por el kirchnerismo.

Otra de las diferencias con el 2015 es el rol que quiere ocupar la UCR. Los radicales amenazan que no se conformarán con ser simplemente invitados y quieren ser parte de la toma de decisiones en teórico gobierno de JxC. No quieren volver a verse reflejados en esa escena de la serie estadounidense Los Simpsons cuando Bart (Macri) le hace creer ilusamente Todd y Rod (radicales) que están jugando con él a un videojuego cuando únicamente están mirando cómo el hijo de Homero se divierte.

Ahora, ¿puede el radicalismo ser un actor de peso en JxC cuando cada vez goza con menos representatividad? Es una fuerza que jamás pudo o no supo cómo renovarse y eso se ve reflejado, por ejemplo, en Misiones donde en los últimos meses se produjo una “fuga” de dirigentes jóvenes hacia el Frente Renovador. Hoy gobiernan tan sólo Jujuy, Corrientes y Mendoza y en este último distrito fue noticia que un intendente oficialista decidió desdoblar sus elecciones de las provinciales.

El Frente de Todos y los problemas de todos

Si de internas hablamos, no se puede esquivar la más publica, burda y perjudicial de todas ellas. Lejos de brindar un poco de racionalidad, el presidente, Alberto Fernández, agitó aún más las ya turbulentas aguas del Frente de Todos y cargó contra el hoy su mayor adversario interno Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior y hombre del riñón de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Tremendooooooooo

Tras convocar a una mesa electoral para empezar a discutir las candidaturas del Frente de Todos, el Presidente brindó una entrevista el lunes donde fue consultado por su relación con De Pedro, a lo que el mandatario brindó una respuesta tajante: «Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Gobierno con los que puedo gobernar. Yo sigo gobernando».

El ministro- esta vez- evitó sumar nafta al fuego y una agenda de campaña propia (como todo un presidenciable) pidió apagar las discusiones internas, aunque aclaró que “seguirá militando le pese a quien le pese”.

El Presidente tiene varios conflictos en puerta, tanto políticos como económicos. Tal vez algunos no se hayan enterado pero otro funcionario abandonó el Gobierno nacional. Se trata de Juan Manzur, cuya salida se sabía antes de fin de año, pero que quedó oficializado ahora. El ya ex jefe de Gabinete vuelve a su Tucumán natal (igual iba prácticamente todos los días) para seguir con la campaña que lo tiene como candidato a vicegobernador. En algún momento Manzur soñó con pelear por la presidencia, ilusión que quedó trunca por el momento.

La partida del tucumano evidenció lo que hoy provoca el Frente de Todos en la sociedad: nada. La noticia no sorprendió, no provocó expectativas, no hizo ruido. Síntoma de un país que ya aceptó que no hay nada que esperar de un Gobierno nacional que sólo quiere llegar a diciembre. Un presidente que busca mostrarse como tal, pero que sólo es una figura decorativa en inauguraciones. Los gobernadores evitan una foto con él, se embarca en misiones que se saben están destinadas al fracaso (como el juicio a la Corte), mientras que las decisiones más importantes pasan por el ministerio de Economía. A pesar a todo, insiste en mantener su proyecto de reelección. A todo esto, Agustín Rossi asumirá como nuevo jefe de Gabinete.

Quien empieza a perder el crédito con el que arrancó su gestión es Sergio Massa. Es verdad que el ministro asumió en un país al borde del abismo, pero, justamente, sabía dónde se encontraba al asumir el desafío y no sólo no logró resolver problemas, sino que se han profundizado mucho de los problemas.

El plan Massa para bajar la inflación no parece perdurar en el tiempo ya que, según algunas estimaciones, en enero, el IPC volvió a pegar un salto y rondaría el 6%, con un aumento importante en uno de los rubros más sensible: el de carne. Mientras tanto, el dólar blue cerró la semana a $377 y en lo que va de 2023, el dólar informal acumula un incremento de $31, después de cerrar 2022 en $346.

Pese a todo, Massa sigue asomando como la única figura potable que tiene el Frente de Todos para continuar en el poder. Él dice que no piensa en una candidatura presidencial, aunque algunos ya lo colocan en una fórmula con Wado de Pedro como vicepresidente.

La barcaza viene llegando

Mientras todo eso sucede en el país central, en las próximas horas estará llegando desde Rosario, y con la bandera misionera en lo más alto, el bunker remolcador Carolina pondrá en operatividad tras tanto camino recorrido el Puerto “Teniente de Navío Eliana María Krawczyk” de Posadas.

La barcaza arribará con 40 contenedores donde se transportarán la producción de té, madera y pasta celulósica desde la capital misionera. El transporte fluvial zarpará días después de su arribo con la producción.

Misiones verá tangible uno de los proyectos por los que más peleo estos años. Fueron muchas las trabas burocráticas que encontró en el camino, pero logró superarlas una por una. Se invirtió maquinarias e instrumental para la operación portuaria, se logró el waiver (o autorización especial del Gobierno nacional) para contratar dos barcazas de origen boliviano y un remolcador y anudar convenio con MSC, una de las empresas más importantes del mundo en logística.

La Provincia nunca desistió en su lucha debido a los beneficios económicos y ecológicas que significará el puerto. Además de reducir los costos de logísticas, un solo viaje fluvial reemplaza al que realizan 40 camiones por vía terrestre. Esto disminuye la emisión de CO2 y también sirve para cuidar el estado de las rutas.

Además, la ruta navegable misionera está conectada en una zona muy importante debido a su cercanía con Brasil y Paraguay, lo que terminaría beneficiando a la balanza comercial argentina, ya que las importaciones y exportaciones desde esos países tendrían costos menores.

Crecimiento y cuidado al bolsillo

Misiones esta semana volvió a mostrar un crecimiento del empleo registrado del sector privado y continúa liderando la creación de puestos de trabajo en el Nordeste argentino (NEA).

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la Tierra Colorada en octubre de 2022 alcanzó los 104.600 trabajadores formales, lo que implica una suba del 6, 8% con respecto al mismo mes de 2021. Si se tiene en cuenta los últimos tres años (20, 21,22); el empleo aumentó un 8%.

Los números de la Tierra Colorada no son casualidad sino causalidad de una política provincial destinada a la creación de puestos de trabajo genuino, conjugando inversiones privadas y obras públicas de alto impacto.

Las provincias poco pueden hacer frente a los desajustes macro económicos como la inflación, pero si pueden aliviar su efecto. Y pese al trato injusto que recibe de Nación, el tener las cuentas ordenadas le permiten a Misiones destinar recursos para proteger el bolsillo de la gente.

Es así que, pese a ser la jurisdicción es la que menos aumentos de fondos recibió, Posadas tiene uno de los precios de boleto de colectivo más barato del país. También frente al tarifazo de energía nacional, el 40% de los usuarios misioneros no verán incrementos en su factura de luz y la Provincia absorberá parte de los incrementos en los restantes.

En educación, el tope que le puso Misiones a los aumentos en los colegios privados está 6 puntos por debajo del fijado por Nación. A todo esto, hay que sumarle los programa Ahora, que motorizan la economía provincia con la posibilidad de comprar en cuotas fijas y con reintegros; una iniciativa única a nivel nacional.

Un acuerdo histórico entre cooperativa y Provincia

Este viernes, las cooperativas tabacaleras, con apoyo del Gobierno provincial, decidieron fijar el precio del kilo de tabaco entregado en boca de acopio de $500 (el de mayor calidad se fijó en $625) a lo que la provincia le agregará un incentivo con fondos propios de $70, que luego se recuperará con el siempre demorado FET.

El nuevo valor representa un acuerdo histórico, no sólo por ser un incremento del 156% con respecto a la campaña anterior, sino que se firmó pese al rechazo de las grandes empresas multinacionales que no mostraron voluntad de querer moverse de los $400 que ofrecieron inicialmente.

De esta manera, por primera vez en la historia (o al menos que se tenga memoria) el acopio del tabaco comenzará en Misiones sin un acuerdo de precios entre todos los actores del sector. La campaña iniciará el jueves de la semana que viene en las: Cooperativa Tabacalera de Misiones, Panambí SA, Cima y Cotavi, que firmaron el acta en el Ministerio del Agro.

En cambio, las empresas Massalin Particulares (dueña de las marcas Marlboro y Philip Morris), Aliance One y Blasa aún no rubricaron el acuerdo, aunque una de ellas estaría cerca de hacerlo.

En esta discusión de precios quedaron de lado dos posturas muy claras. Por un lado, Gobierno y cooperativas que priorizaron el bienestar de las más de 11 mil familias tabacaleras y buscaron el mejor precio para ellos, en una actividad que se ve muy duramente afectada por el contrabando a Brasil.

Jorge Kapaun, presidente de la Cooperativa Tabacalera, marcó que perderán 70 centavos de dólar por kilo de tabaco comprado, pero marcó que «alguna manera» se va a refinanciar esa deuda. «El esfuerzo que estamos haciendo se lo pedimos a los productores también para que entreguen su producto acá y no en Brasil», expresó.

Del otro lado de la grieta quedó la industria, empresas multinacionales de enormes ganancias, que en pos de buscar el máximo beneficio propio, se muestran incapaces de -hasta el momento- pagar un precio justo.

(In)Definiciones y (Neo) Renovación

Una nueva semana pasó y continúa siendo una incógnita cuáles son los nombres que conformarán la boleta de la oposición en las elecciones del 7 de mayo.

Después de mucha negociación, rosca y pelea interna, finalmente Juntos por el Cambio definió esta semana que lugar ocuparán los 3 partidos que integran la coalición en la fórmula. La UCR pondrá el candidato a gobernador, el Pro el vice y Activar encabezará la lista a diputados. Aún así los conflictos están lejos de apagarse y prosiguen las indefiniciones.

Terminada una interna será el momento de otra para determinar que apellidos obtendrá cada lugar. La posición se resume hoy a eso, a una discusión de nombres y no de propuestas. Ese tal vez sea el principal motivo principal por el que aparecen muy lejos del oficialismo provincial en las encuestas.

“La gente está viendo que la Renovación se armó y nosotros estamos en veremos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la Renovación corre con cierta ventaja”, expresó directamente Alfredo Schiavoni, referente del Pro en Misiones y diputado nacional por ese espacio.

Justamente, en la Renovación se siguen conociendo los nombres que buscarán en las urnas darle continuidad al proyecto político. En estos comicios, la oferta electoral que propone la fuerza misionerista está marcada por dirigentes jóvenes, mucho de ellos outsiders, que decidieron involucrarse en la política y sumarse a un proyecto que les permite volcar lo que saben.

Se prevé que serán más de 400 sublemas lo que competirán conformados en su mayoría por emprendedores, profesionales, deportistas, artistas y también dirigentes de mayor recorrido que ponen a disposición la siempre invaluable experiencia.

Cuidado del medio ambiente, de los animales, las nuevas tecnologías, la economía del conocimiento, el reciclad; son los tópicos que unifican a todos los sublimas renovadores y sus diferentes miradas.