Misiones | Tres empresas tabacaleras no pagarán por el momento los $500 por kilo entregado

las empresas Massalin Particulares (dueña de las marcas Marlboro y Philip Morris), Aliance One y Blasa no se han movido del precio inicial que propusieron, que es de $400, y no acompañarán por el momento los $500 de las cooperativas. Estas compañías reúnen a entre 4 y 5 mil productores, quienes todavía deberán esperar para comenzar la campaña.

Desde el sector tabacalero confían en que las compañías internacionales tarde o temprano terminarán por pagar lo mismo que las cooperativas y, es más, aseguran que una de las tres está muy cerca de firmar el acuerdo.

El Presidente de la Cámara de Tabaco Gustavo Piñeiro le pidió a los productores que quedaron afuera del acuerdo cooperativo que «se queden tranquilos» y adelantó que en caso de que las empresas se mantengan firmes en su postura, buscarán otras alternativas para ellos. «Estamos firmes para enfrentar cualquier dificultad para llegar a esos $500», indicó.