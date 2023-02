Decenas de historias y cartas de amor llegan a Misiones Online por el concurso de San Valentín, que premiará con una estadía en Iguazú a la ganadora

La convocatoria para contar una historia de amor, tiene a decenas de personas contando la suya desde todo el país. Historias simples y correspondidas, historias trágicas, amores no correspondidos y amores imposibles de olvidar. El 28 de febrero se conocerá la carta ganadora.

Luisita contó su historia con su gran amor: “Llevo casada, gracias a Dios, casi 24 años que se cumplirán el 6 de marzo. Cuando conocí a mi marido, mucho más chico que yo, no le di articulo porque pensé que la edad de él no iba con la mía… Lo quise siempre como un gran amigo, lo acompañé al principio cuando una amiga en común tuvo su bebé prematuro y tenía que ir a verlo al hospital en 3 horarios, y él era remisero (esto pasó en Corrientes). Pero desde el 2007 estamos viviendo en Misiones y él trabaja todavía como operador de radio. Me conquistó su forma de ser y lo insistente que era al principio cuando entendí muy a mi pesar que la edad es un número y lo amé cuando el cura que nos iba a casar me dijo que es más bueno que la hostia. Tenemos 2 hijas de 22 y 20 y realmente somos muy felices y me di cuenta que el amor si existe. Confío en él al igual que el en mí, y tuvimos peleas pero eso jamás llegó a mayores. Y si volviera a nacer lo elegiría de vuelta: estuve una año de novia y al año ya me casé, no me arrepiento de nada, al contrario. Y ojalá antes de las bodas de plata podamos realizar una segunda luna de miel tantas veces postergadas”.

Por otro lado, Daiana nos compartió la suya: “Mi historia de amor comenzó un 20 de octubre. Fui a cobrar y ahí fue donde me enamoré a primera vista del hombre de mis sueños. Intercambiamos miradas y después nuestras redes sociales, y desde ese día comenzó esta gran historia de amor. Los días fueron pasando y los mensajes y llamadas con él eran cada vez más lindas: me enamoró. Salimos al cine y después a cenar, y desde entonces somos tan felices que en dos meses y medio hicimos muchas cosas maravillosas juntos, y cada día que pasa me enamoro más de él”.

A su vez, la historia de John relata lo siguiente: “Conocí a Clara cuando ella tenía 16 y yo 20. Ambos cumplimos el mismo día y pegamos onda de una, pero como era menor de edad, lo dejamos ahí. Pasó el tiempo y yo me acompañé y tuve 1 hijo. Ella hizo lo mismo, se fue a vivir a Buenos Aires y tuvo 2 hijos. Cuando ella estaba allá, yo estuve en pareja 3 veces y, de hecho, 1 vez me casé por civil en plena pandemia. Ella se separó, volvió a Posadas y al poco tiempo yo también me divorcié. Pasaron 4 meses, hacía 7 años que no la veía (de vez en cuando hablábamos por Instagram), un día de lluvia me estaba mojando, y la casa de una amiga de ella quedaba más cerca que la mía, entonces fui a la casa de esa amiga. Yo a esa amiga la conocía hacía 4 años pero jamás supe que era la mejor amiga de ella. Resulta que cuando caí a la casa de mí amiga, ahí estaba Clara. Divorciada y con 2 gurises. En cuanto la vi supe que esto se iba a descontrolar… Cené con ellas hasta que paró la lluvia y me fui a mí casa, pero antes de irme, le dije al oído a su hija: le voy a besar a tu mamá y seré tu papá, querés? Si, me dijo ella. Bueno, cállate, no digas nada, le dije y me fui. A los 3 días Clara me escribe y me dice para «tomar mate», ahí bien gaucho, yo llevé la bombilla, y desde entonces estamos juntos, ¡por fin! Tengo 28 y ella 24, hace casi 1 año que estamos viviendo juntos y en julio serán 2 años que somos «novios». Cumplí lo que le dije al pingüino (así le digo a su hija de 4 años) y ahora soy su padrastro y de Antuan (el bebé de 2 años). A veces nos matamos, discutimos por nada. Somos 2 taurinos del 27 de abril, imagínate, de hecho, peleando nos conocimos hace años atrás. Pero como buenos tauros, hoy en día, terminamos arreglando con todo el amor que te puedas imaginar. Confieso que de todas las mujeres que tuve, ésta rubia siempre fue mí mejor secreto. Qué raro fue que tengamos tantas parejas y siempre estemos juntos, supongo que antes, simplemente no era el momento. La amo mucho, pero ojalá no sepa eso nunca. Hay que hacerse rogar y esta mujer hermosa si ve que me puede, no va a dudar en castrarme del todo. Adoro su carácter y su hermosa locura, de todas las mujeres, ella es la única a donde siempre volvería”.

Maida también nos contó su historia de amor, que dice así: “Con mi pareja nos conocimos por Instagram, somos ambos del mismo pueblo pero no nos conocíamos. Un día me envió una solicitud, lo acepté y lo comencé a seguir también, reaccionaba a mis historias, me daba me gusta, hasta que un día me escribió y comenzamos a hablar. En un momento nos pasamos los números de WhatsApp y hablamos más, todo el tiempo, hasta que decidimos salir juntos. Esto pasó en pleno julio del 2020, sí, en Pandemia. Desde ese momento empezamos a salir todo el tiempo juntos, a vernos muy seguido, oficializamos con mi familia en un primer momento. Al llegar noviembre, descubrimos que llevaba un embarazo, lo que puso un poco complicada las cosas por el hecho de que en su familia no habíamos oficializado aún y él se estaba por ir a estudiar a otra provincia. Estábamos seguros que los dos queríamos al bebé, pero tuvimos muchas idas y vueltas, muchas subas y bajas. Hasta que él tomó la decisión de no irse a estudiar por el momento, porque no quería dejarme sola ni a mi ni al bebé, por lo que consiguió un buen trabajo y tomó la decisión de oficializar la relación en su familia, donde fui muy bien recibida. En abril del 2021 llegó nuestro príncipe azul, el que le dió sentido a nuestras vidas. Mi pareja es el mejor padre del mundo, jamás me soltó, jamás dejó faltar nada a nuestro hijo y el amor que le da día a día no se puede explicar. En diciembre del 2021 pudimos mudarnos los 3 solos y acá estamos hasta el día de hoy: una hermosa familia”.

Por otro lado, Karen nos comentó cómo inició su historia de amor, que dice así: “Nuestra historia comenzó como vecinos del barrio Villa Cabello, yo tenía 15 y el 16: me miraba por la ventana cada vez que podía, ya que vivía en el piso de arriba, era muy gracioso verlo espiarme. Desde allí comenzamos, hablamos por Facebook ya que no se animó a hablarme en persona y desde ese entonces comenzamos a ser muy amigos hasta que comenzamos a salir. Después de 6 años de novios decidimos vivir juntos: ya son 2 años conviviendo. El 2 de diciembre de 2022 decidimos casarnos y cumplir uno de nuestros grandes sueños. Nos encanta viajar y sería una gran oportunidad poder ganar este sorteo, nos vendría bien un viaje, ya que por temas económicos aún no pudimos viajar este 2023. Nuestra historia es muy larga ya que vamos 7 años de conocernos, pero me pareció importante contar cómo nos conocimos. En estos años pasaron muchas cosas pero destaco que siempre fuimos y vamos de la mano y seguimos amándonos como la primera vez”.

Cargando…

Contanos tu historia y participá en este concurso de San Valentín

Podés ganarte una estadía en Iguazú para dos personas con la posibilidad de conocer las Cataratas del Iguazú, una de las siete Maravillas Naturales del Mundo.

El 14 de febrero es el día de los enamorados, ¡y queremos celebrar el amor con historias que emocionan!

Mandanos la carta que escribirías a tu amor, o compartimos una historia de amor que conozcas, y envianos por mail o por el viejo sistema de correo postal.

Entre todas, seleccionaremos una y la autora o el autor ganará una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú, y podrán visitar nuestras maravillosas Cataratas.

Compartinos una historia de amor, tuya o que conozcas y envíala:

Por mail a [email protected];

O por correo postal a la siguiente dirección:

MisionesOnline

“Historias de Amor”

Coronel López 2138, piso 6.

CP 3300

Posadas, Misiones

Seleccionaremos las que serán publicadas y sortearemos un ganador, que será anunciado el próximo 28 de febrero.

El premio para celebrar el mes del amor es una estadía para 2 personas en Puerto Iguazú e ingresos para recorrer las Cataratas, una de las 7 Maravillas del mundo.

¡Anímate!

Los que creemos en el amor, queremos conocer esa historia que anida en tu corazón o en tu memoria.

¡Tenés tiempo de participar del concurso de San Valentín hasta el 14 de febrero!