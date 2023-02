Elecciones en Misiones | Schiavoni reconoce que el Frente Renovador aventaja a JXC aunque lo atribuye a “una fórmula que ya recorre la provincia”

Tras hacerse público el acuerdo para que la fórmula de Juntos por Cambio en Misiones sea UCR-PRO, y aún sin definir nombres, el diputado nacional y dirigente del PRO Alfredo Schiavoni reconoció que el Frente Renovador les saca ventaja por contar con “una fórmula que ya recorre la provincia”.

Schiavoni, en diálogo con FM Red Ciudadana, se refirió al acuerdo que se celebró hace unos días en el seno de Juntos por el Cambio, donde finalmente se repartieron los lugares que ocuparán los tres partidos que integran la coalición opositora en la lista que competirá en los próximos comicios del 7 de mayo en la tierra colorada.

Diputado Nacional Alfredo Schiavoni en FM RED CIUDADANA

Así se determinó que el candidato a gobernador sea de la Unión Cívica Radical, el candidato a vicegobernador del PRO y que Activar encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales.

Aún no se dieron a conocer los nombres de quienes ocuparán esos lugares. En ese sentido el dirigente dijo “La renovación en este caso tuvo más reflejo que nosotros en cuanto a poner en la cancha su fórmula. No hay mayor debate seno de la Renovación para tomar la decisión respecto de las candidaturas. Con una decisión vertical facilitó que no hayan sacado ventaja en el tiempo y cuenten ya con una fórmula que está caminando la provincia. Eso es objetivo y está a la vista”, dijo.

A ello agregó tajante “la gente está viendo que la Renovación se armó y nosotros estamos en veremos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la Renovación corre con cierta ventaja”.

En cuánto a cómo y cuándo definirá el PRO el o los nombres que los representarán en JXC, Schiavoni dijo que espera que el anuncio sea en los próximos días a través de los mecanismos correspondientes, y que, si bien hay tiempo hasta el 18 de marzo para definir quiénes estarán al frente de esos cargos, hay una asamblea que está trabajando permanentemente para tomar la decisión una vez que se hayan hecho las consultas.