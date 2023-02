El artista reconocido a nivel mundial del sello Afterlife se presentará en UMMA, Posadas, este 18 de febrero. El evento iniciará a las 23 horas y contará con la presentación previa de Matfarley y Sofia Ger. Una velada a puro techno-house, colores y brillo te espera. Adquirí tus early bird tickets en el link que te dejamos a continuación.

¡Aprovechá los early birds y conseguí tus entradas al mejor precio!

Una trayectoria de más de 3 décadas: The Element

The Element (Afterlife) es un nombre familiar cuando se trata de música house y techno melódica. Aunque es originario de la pequeña isla de Malta, es muy conocido en todo el mundo.

La carrera de The Element comenzó a principios de los noventa, y a pesar del paso del tiempo, siempre se mantuvo fresco y actualizado. La atención sobre su música comenzó a crecer drásticamente en el verano de 2019 después de que sus temas ‘Ryder’ y ‘Judgment Day’ se tocaran en casi todos los conciertos de Tale Of Us en todo el mundo.

En diciembre, Afterlife anunció su regreso a la Argentina después de cuatro años. Más de 50.000 personas se registraron en la pre venta y en tan solo 4 horas la primera fecha fue sold out. La fiesta redobla la apuesta para una segunda fecha, que será el 7 de abril.

Actuó y tocó junto a personas de renombre como Mathame, Mind Against, Matthew Johnson, Richie Hawtin, John Digweed, Green Velvet, Sasha, Dixon, DJ Tennis, Art Department, entre tantos otros.

Este artista está en alza como nunca, después de lanzar su primer sencillo ‘Ryder’ en Afterlife, su reconocimiento es global y puso a Malta en el mapa.

