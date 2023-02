Desde la CEEL explicaron que se suprimió un contrato a un prestador de servicios por reorganización administrativa

Este martes, se tomó conocimiento de un hombre despedido de forma repentina del Canal 4 de Eldorado, dependiente de la Cooperativa de Electricidad Eldorado (CEEL). El exempleado alegó que fue “por decisión política”; pero desde la institución comentaron que se trata de una reestructuración interna.

Representantes de la cooperativa informaron que no se trató de un despido sino que el hombre estaba como “prestador de servicios” y que se decidió no renovar su contrato por motivos de una reorganización de la empresa. Asimismo, al consultar con el intendente de Santiago de Liniers, perteneciente a la institución, declaró que no se encontraba al tanto de la situación.

Maximiliano Leguizamón, el denunciante del despido, bridó una entrevista a “Eldopolis” donde comentó que la decisión de su cese de actividades fue avisada sin los días correspondientes. Además, añadió que al acercarse a consultar el motivo dijeron que era una decisión el consejo.

“Pegunté los motivos y solamente me notificaron que fue una decisión del Consejo de Administración. Sin previo aviso me dijeron que no debía volver a entrar al canal porque no me renovaron el contrato” dijo Maximiliano.

Por otro lado, desde el área de RRHH de la CEEL reconocieron que se encuentran en un proceso de reorganización de la Cooperativa y no negaron que se estén efectuando despidos y que a los ya notificados se podrían sumar otros.

