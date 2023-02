Video | Un joven fue brutalmente golpeado por un grupo de rugbiers a la salida de los carnavales en Corrientes

El hecho sucedió en la ciudad de Corrientes, donde se viralizó un video en el que se divisa como un joven de 31 años fue violentamente atacado a la salida del Corsódromo Nolo Alías por un grupo de rugbiers.

A días de haberse conocido la sentencia de los rugbiers que asesinaron a Fernando Baez, la historia se sigue repitiendo. Esta vez la ciudad afectada es Corrientes, donde un joven fue agredido al salir de ver el carnaval.

“Vi que uno de los chicos me pegó y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, narró la víctima.

Según se supo, todo tuvo lugar al finalizar la segunda jornada del carnaval correntino. Fue entonces que un grupo de nueve personas quedaron grabadas formando un círculo alrededor de la víctima, a quien la atacaron con piñas y patadas incluso cuando se encontraba tendido en el suelo.

Tras eso, el video llegó a manos de justicia la cual inició una investigación que logró la identificación hasta el momento de cuatro de los atacantes.

La víctima pudo contar lo que sucedió esa fatídica noche. “Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana cuando a la salida de los carnavales, veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”.

Además agregó que esa noche estuvo con tres amigos y “no tuvimos problemas con nadie”, explicando de ese modo que desconoce la razón del ataque.

“Todos los golpes los recibí en la zona de la cabeza, tuve pérdida de piezas dentarias, sigo haciéndome estudios, yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, contó.

El abogado del joven, Rubén Leiva, declaró que: “Estuvo haciendo averiguaciones sobre las cámaras se seguridad del predio y son de la provincia”. Del mismo modo, expuso que: “Vamos a pedir las imágenes para identificar y determinar la zona de la agresión”.

(con información de Radio Mitre)

