Hoy inicia la primera fase de la Copa Libertadores 2023

El certamen continental más importante de América inicia con tres encuentros de la Fase 1, la primera instancia eliminatoria para llegar a la zona de grupos. Los tres ganadores de los encuentros, llaves que se disputarán entre esta semana y la que viene, se clasificarán a la Fase 2, donde esperan 13 equipos (entre ellos, Huracán).

La agenda de la Fase 1 de la Copa Libertadores

Ida

Sport Huancayo (PER) – Nacional (PAR): 7/2 a las 21.00

Nacional Potosí (BOL) – El Nacional (ECU): 8/2 a las 21.00

Boston River (URU) – Zamora (VEN): 9/2 a las 21.00

Vuelta

Nacional (PAR) – Sport Huancayo (PER): 14/2 a las 21.00

El Nacional (ECU) – Nacional Potosí (BOL): 15/2 a las 21.00

Zamora (VEN) – Boston River (URU): 16/2 a las 21.00

Los partidos de la Segunda Fase de la Copa Libertadores 2023

C1: Carabobo (Venezuela) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

C2: Sport Huancayo o Nacional (P) vs. Sporting Cristal (Perú)

C3: Deportivo Maldonado (Uruguay) vs. Fortaleza (Brasil)

C4: Nacional Potosí o El Nacional vs. Independiente Medellín (Colombia)

C5: Magallanes (Chile) vs. Always Ready (Bolivia)

C6: Curicó Unido (Chile) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

C7: Boston River o Zamora vs. Huracán

C8: Universidad Católica (Chile) vs. Millonarios (Colombia)

Los cruces de la tercera fase de repechaje de la Copa Libertadores 2023

En esta etapa de eliminación directa, ocho equipos jugarán por cuatro lugares en la fase de grupos del campeonato. En esta instancia, los perdedores jugarán la fase de grupos de la Sudamericana.

C1 vs. C8 (Carabobo (Venezuela) o Atlético Mineiro (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile) o Millonarios (Colombia))

C2 vs. C7 (Sport Huancayo o Nacional (P) o Sporting Cristal (Perú) vs. Boston River o Zamora o Huracán)

C3 vs. C6 (Deportivo Maldonado (Uruguay) o Fortaleza (Brasil) vs. Curicó Unido (Chile) o Cerro Porteño (Paraguay))

C4 vs. C5 (Nacional Potosí o El Nacional o Independiente Medellín (Colombia) vs. Magallanes (Chile) o Always Ready (Bolivia).

Los equipos argentinos clasificados a zona de grupos de la Libertadores

La etapa de grupos comenzará el 5 de abril y el sorteo de las ocho zonas se hará el 22 de marzo. Los cinco clasificados por AFA en forma directa son:

Boca Juniors

River Plate

Racing Club

Argentinos Juniors

Patronato

Mundial 2030: Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay lanzarán oficialmente su candidatura conjuntahttps://t.co/jcqOTNuTrC — misionesonline.net (@misionesonline) February 7, 2023

FUENTE: TyC Sports.