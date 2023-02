Qué hacer ante la presencia de palometas en los balnearios de Posadas y Candelaria

Es común que, durante el verano, la gente aproveche para disfrutar de las playas de la capital misionera y alrededores, sin embargo, hace un tiempo hay un evento que sucede de seguido, el ataque de palometas; y en lo que va de la temporada, ya se confirmaron cinco casos.

El caso más cercano y que encendió las alarmas fue en Candelaria, cuando un chico de 8 años estaba en las aguas del río Paraná y sufrió la mordedura de una palometa.

En ese sentido, el director de Seguridad Acuática de Misiones, Franco Bacigalupi, en FM 89.3, comentó acerca de estos episodios, que el año pasado proliferaron en la zona Sur de la provincia.

“Lamentablemente va a ser habitual en todas nuestras temporadas, hoy tenemos una laguna, porque este río se ha modificado con la represa, y tenemos algas donde este grupo de peces se ubica, se alimenta y -según lo que nos dicen los expertos- por las altas temperaturas del agua y el ruido que provoca el movimiento de gente, atacan porque creen que es un depredador”, explicó Bacigalupi.

Además, precisó que lo hacen “en forma defensiva, no para alimentarse: no es que vienen un montón como se ve en las películas, que queda el huesito, sino que una muerde y se va. Son casos muy especiales, no quiere decir que van a atacar a todo el mundo”.

También explicó que los lugares más habituales para que haya palometas son los playos, cercanos a las costas y donde abundan las algas que crecen rápidamente por las altas temperaturas.

El director de Seguridad Acuática de Misiones, señaló que los balnearios de El Brete y Costa Sur son los que están habilitados y hay una red de contención. “No es una red de pesca, sino una muy parecida a la mediasombra, donde no queda el pez atrapado, sino que evita que ingrese. Pero esa esa red hay que limpiarla todos los días por las algas, los camalotes, las cosas que van quedando”.

En cambio en Candelaria, “no tenemos balnearios habilitados, el Municipio lo habilitó sólo como solarium, pero lamentablemente la gente ingresa y hoy por hoy no tenemos esta red de protección y por eso están ocurriendo estos ataques“, advirtió.

No obstante, brindó algunos consejos a tener cuenta para evitar estos episodios:

“Siempre recomendamos que cuando uno tiene que ingresar al agua, trate de hacer ruido y entre raspando los pies en el fondo, para ahuyentar a las rayas. Pues bueno, en este caso de las palometas tendrían que hacer al revés: no hacer mucho ruido al entrar, no salpicar, porque ellas creen que es un depredador, en este caso un yacaré, y entonces se defienden”, explicó.

Ante la mordedura de una palometa, se aconseja “inmediatamente avisar a todos a las personas que están ingresando al agua y a los guardavidas en el caso de que haya, o si no a la Policía, para sacar a la gente (del agua). Hay que salir inmediatamente y esperar a que se tranquilicen, porque el tema de las altas temperaturas las excita demasiado. Si ven que la temperatura del agua es muy elevada, hay que tener cuidado“.

Finalmente, aclaró que el ataque “no tiene que ver si estoy muy metido dentro del agua o sin mucha profundidad o en la costa, nos ha pasado casi en lo playito que han venido a morder a una persona”. Cuando una persona es mordida, se le hacen los primeros auxilios en la playa de forma inmediata por parte de los guardavidas, se llama a la Red de Traslado y se lo deriva a un sanatorio u hospital para que la persona esté más tranquila.

(Con información de Primera Edición- FM 89.3)

