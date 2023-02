Certificados médicos, chats y fotos: las pruebas que complicarían a la madre de Enzo, el niño golpeado en Posadas

Matías, papá de Enzo, le compartió a Misiones Online las pruebas del caso. Certificados médicos, chats y fotos son parte de las pruebas que expone ante la justicia para corroborar el caso.

Certificados médicos, chats y fotos sería parte de las pruebas que expone el padre de Enzo para comprobar lo ocurrido. Asimismo, se espera que en las próximas horas el caso avance con los chequeos médicos por parte de la fuerza al niño, además de obtener el testimonio del niño mediante Cámara Gesell.

Matías compartió con Misiones Online alguna de las pruebas que presentó a la justicia. En primer lugar aparecen los certificados médicos de las atenciones que recibió Enzo cuando fue a la comisaría y lo revisó un médico de la fuerza.

En segundo lugar, las fotos que ya se hicieron públicas en el día de ayer, donde se ven los golpes que recibió el nene de 7 años. Marcas en las espalda, que según comentó Matías por parte de testimonio de Enzo, habría sido golpeado con una tacuara.

Además, Matías compartió las denuncias y sumado a ello una imagen del chat que tiene con su ex pareja Rocio donde la misma le pide que le regrese a Enzo y suma un audio amenazándolo.

Recordemos que Rocio F. habló en las ultimas horas y reconoció parte de lo expuesto en el caso hasta el momento, admitió que golpeó al chico pero fue para «corregirlo». Además, dijo también que amenazó a Matías en lo que llamó, «un momento de impulso». Por otro lado, sostiene que Enzo vive en buenas condiciones con ella

El pequeño sigue junto al padre, y en las próximas horas se espera que se pueda obtener su testimonio mediante Càmara Gesell, según contó Matías. «El no quiere vivir más con ella porque le pega demasiado, al margen de que no le pienso dejar que lo lleve, tengo mucho miedo de q ella venga a mi casa», expresó el hombre.

Habló la mamá del niño golpeado en Posadas: “Capaz me pasé y le pegué un poquito de más”

Luego de que Misiones Online diera a conocer el caso de Enzo, un nene de 7 años que fue brutalmente golpeado por su mamá, y expusiera la denuncia y los dichos del padre del pequeño, Rocio F. habló y afirmó que lo golpeó. Sin embargo dice que todo se trata de una maniobra legal de su ex pareja.

Rocio F; mamá de Enzo, quien habría golpeado al pequeño de 7 años, habló ante las cámaras y contó su versión de los hechos. Asegura que nunca le pega pero que en esa ocasión (donde agredió a su hijo con una tacuara y le dejó marcas en la espalda) fue por mal comportamiento: «Si, capaz me pasé y le pegué un poquito de más» dijo.

En medio de días de extrema sensibilidad por el caso Lucio Dupuy, un nuevo episodio de violencia intrafamiliar ocurrió en Posadas, Misiones. Matías, papá de Enzo, denunció que su hijo de 7 años fue brutalmente golpeado por su madre y pide desesperadamente la tenencia: “No quiero que mi hijo sea otro Lucio”, dijo a Misiones Online.

Más allá de que el niño le habría dicho a su padre que no quería volver a vivir con su mamá, la mujer de 27 años de edad, asegura que todo se trata de una jugada para que el padre del pequeño se quede con la tenencia completa. Agrega además que denunció en reiteradas ocasiones al hombre por violencia de género. «Ellos saben que yo le tengo bien a Enzo, no se que se le habrá cruzado por su mente para hacerme eso».

Durante la entrevista, también reconoció que ella envió audios donde lo amenazó a su ex pareja: «Fue por impulso» dijo Rocio.

Asimismo agregó: «No es que yo le maltraté al chino ni nada, solo lo eduqué, no le pego, no le maltrato, está bien alimentado, pueden pasar a ver las condiciones donde vivo, y como yo le tengo. Siento que me parte el corazón que me hagan esto. Creo yo como cualquier madre lo que hice es educarle a los chicos, por eso andan así como andan, son atrevidos, salen a robar, porque no podes educarlos que ya te sacan un denuncia».

«Yo solo lo que hice es educarle a mi hijo para que no sea atrevido y no me pase por arriba. Como toda madre uno intenta educar a los hijos», añadió Rocio.