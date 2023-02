Boca e Independiente en la Liga Profesional, el clásico Inter – Milan en Italia, Tottenham – Manchester City en la Premier League, Argentina en la Davis y el Seis Naciones de rugby

Este domingo 5 de febrero, la oferta de programación deportiva en la TV es lo suficientemente variada como para ver partidos en vivo desde la mañana a la noche. Quien quiera (y quien pueda) tiene una oferta que abarca al fútbol, tenis, básquetbol y rugby en diferentes latitudes.

El fútbol argentino, avanzada ya la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional, tiene como platos destacados a dos grandes que se presentan ante su público: Independiente-Platense y Boca-Central Córdoba. En Europa, la Serie A de Italia se viste de fiesta con el clásico Inter-Milan, que supone la presencia de Lautaro Martínez y Joaquín Correa en el local. Mientras tanto, la Premier League ofrece un atrapante Tottenham-Manchester City en Londres, ocasión propicia para el equipo que dirige Pep guardiola para acortar distancias con Arsenal, el líder, que perdió ayer.

En el resto de los deportes, lo más destacado asoma en el tenis: en la primera ronda de la Copa Davis, Argentina cierra su serie ante Finlandia como visitante, con la obligación de ganar para avanzar. En rugby, se completa la primera fecha del Seis Naciones con la presentación de Francia ante Italia.

FÚTBOL

Liga Profesional

17 Independiente vs. Platense. TNT Sports

19.15 Boca vs. Central Córdoba. TNT Sports

21.30 Atlético Tucumán vs. Talleres. TV Pública

21.30 Unión vs. Instituto. TNT Sports

21.30 Godoy Cruz vs. Colón. ESPN Premium

Independiente venció a Talleres en la primera fecha

Independiente venció a Talleres en la primera fecha

Twitter

Premier League

11 Notthingham Forest vs. Leeds United. ESPN

13.30 Tottenham vs. Manchester City. ESPN

Liga de España

10 Mallorca vs. Real Madrid. DirecTV Sports

14.30 Real Sociedad vs. Valladolid. ESPN 2

17 Barcelona vs. Sevilla. ESPN 2

Serie A

8.30 Spezia vs. Napoli. Star+

11 Torino vs. Udinese. ESPN 2

14 Fiorentina vs. Bologna. Star+

16.30 Inter vs. Milan. ESPN

Hussein Malla – AP

Ligue 1

9 Clermont vs. Mónaco. ESPN 2

13 Brest vs. Lens. Star+

16.30 Olympique de Marsella vs. Niza. Star+

Bundesliga

11.30 Stuttgart vs. Werder Bremen. Star+

13.30 Wolfsburg vs. Bayern Múnich. Star+

Primera Nacional

17 Almirante Brown vs. San Telmo. TyC Sports

Eredivisie

8 Cambuur vs. Ajax. ESPN

10.30 Feyenoord vs. PSV. Star+

TENIS

Copa Davis

8 Argentina vs. Finlandia. El dobles y los demás singles. TyC Sports

Los capitanes de Finlandia y Argentina, con el orden de los partidos de la serie detrás de ellos

Los capitanes de Finlandia y Argentina, con el orden de los partidos de la serie detrás de ellos

BÁSQUETBOL

La Liga ACB

8.30 Barcelona vs. Valencia. Fox Sports

14.30 Real Madrid vs. Tenerife. Fox Sports

La NBA

20 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. ESPN 2

RUGBY

Seis naciones

12 Francia vs. Italia. ESPN Extra (CV 105 HD – DTV 1624 HD)

Top 14

17 Paris vs. Bordeaux. Star+