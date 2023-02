Camila, la hermana de Thiago de “Gran Hermano”, debutó como modelo

Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, debutó como modelo y lo mostró orgullosa en su cuenta de Instagram, donde la siguen 227.000 usuarios.

En detalle, la joven de González Catán, partido de La Matanza, modeló distintos conjuntos de la marca de ropa de Mar Tarrés, quien fiel a su estilo comerciante e influencer no dudó en publicar imágenes de dicha campaña en sus redes y Cami las reposteó.

«Hoy vino Cami, la hermana de Thiago de Gran Hermano a visitar nuestro local. Eligió esta combinación que me sorprende lo linda que le queda con este chaleco lleno de brillo que no pude ser tan lindo», detalló la exparticipante de La Academia sobre el primer look que desfiló Camila.

En tanto, acerca de su segundo outfit, Tarrés comentó: «Para ir a la pileta, a la playa, a cualquier lado, para disfrutar el verano. Malla y bermuda de jean». Y sobre el tercero: «Me encanta cómo lo posa, lo diosa, lo disfruta. Me gusta porque ella ama la cámara y la cámara la ama a ella».

¿Quién es Camila Deniz, la hermana de Thiago de Gran Hermano?

Vale aclarar que Camila se convirtió en una de las figuras secundarias más populares del reality de Telefe cuando empezó a irrumpir en los medios en defensa de su hermano Thiago, quien al comienzo del juego perfilaba como uno de los favoritos del público.

Ni bien empezó el programa, la joven brindó un móvil para LAM (América, a las 20) hablando de su dura infancia, de los problemas económicos que tenían en su hogar y hasta reveló cómo fue que Thiago llegó a la casa más famosa del país.

En detalle, Camila contó que con otra de sus hermanas se anotaron junto a Thiago para ir juntos al casting de Gran Hermano. «Él al principio no quería porque creía que era todo mentira. Lo hicimos más para joder, pero evidentemente la joda salió bien«, reconoció.

Además, en esa entrevista con Ángel de Brito, recordó cómo se rearmó la familia tras el fallecimiento de su madre, cuando Thiago era apenas un niño y ella tenía 17 años.

«Ella tenía 34 años y yo me había ido a vivir con mi papá, pero después conocí a una mujer que es un ángel (su madrina). Nos encariñamos y me fui a vivir con ella. Ahí conocí lo que era irse de vacaciones y otras cosas. Me daban lo mejor, pero yo me lo tenía que ganar», comenzó diciendo.

Y siguió: «Recuerdo cuando mi madrina llamó para decirme que mi mamá había fallecido. Ahí se me cayó el mundo. Me acuerdo que unos días antes mi mamá se despidió de mí. Yo tenía mi primer celular que me lo había comprado trabajando. Y ella estaba orgullosa».

«Me abrazó y me daba besos como si fuera una despedida. Cuando pasó esto entendí por qué lo había hecho. Me decía que me amaba y que ella no me había abandonado, sino que quiso darme una vida mejor con la otra familia que me cuidó», reflexionó acerca de ese último encuentro con su madre.

Y cerró: «A los 17 años me encontré con la situación de tener que cuidar a mis seis hermanitos: Julio, Flor, Brisa, Luca, Thiago y Lautaro. Yo aparecí después de que falleció mi mamá».

