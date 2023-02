“Yo le pego pero vos querés que se muera”: la pelea entre las asesinas de Lucio Dupuy antes del crimen

Después de que Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas por el asesinato de Lucio Dupuy, se conocieron las conversaciones que sirvieron de prueba en el juicio para demostrar la violencia sistemática que a la que fue sometido durante meses el nene de 5 años.

En los chats de Whatsapp quedó al descubierto el maltrato continúo que recibía Lucio por parte de su madre y su madrastra en su casa de La Pampa. No solo no le daban de comer y lo dejaban a la intemperie por horas, sino que también cuando ellas entendían que se portaba mal, el niño recibía una feroz golpiza.

“Lucio se mandó un moco y le pegué”, le escribió Abigail a Magdalena en uno de los chats, y su madre le respondió: “Que no se te vaya la mano. Solo tenés que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cagada”.

En otros mensajes también quedó al descubierto el odio hacia Lucio y como el menor “interfería en sus vidas”. “Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá”, le escribió Páez a lo que la madre de Lucio le contestó: “Me gustaría poder hacerlo desaparecer”.

En otro pasaje de la conversaciones, Magdalena le recriminó a su pareja el trato que le daba al chiquito, a lo que Abigail le respondió que peor era desearle la muerte.

“Te obsesionas cada vez que Lucio se manda alguna. Eso me molesta, lo agarraste con el palo a Lucio cuando ni siquiera era para tanto”, le escribió la madre de Lucio a lo que Páez le contestó: “Y ahora me decís que te duele que yo le pegue o lo ponga en penitencia. Me parece menos macabro que querer que se muera”.

En los chats de Whatsapp, con fecha del mes de febrero del 2021, también quedó al descubierto como ambas ocultaban los golpes y el maltrato que recibía diariamente Lucio. Muchas veces decidían no llevarlo al jardín para que la maestra no sospechara lo que estaba sucediendo. “Cuando se le vaya el moretón va a ir al jardín”, le escribió Magdalena a lo que su pareja la respondió: “De última podes decir en el jardín que andaba con diarrea”.

