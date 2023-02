Tras la sentencia, impulsarán un jury de enjuiciamiento contra la jueza que otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre

Lo presentarán mañana los diputados del peronismo (Frejupa) en la Legislatura de La Pampa. La familia del menor asesinado asegura que la magistrada Ana Clara Pérez Ballester nunca tomó los recaudos para garantizar su bienestar.

El bloque de diputados del peronismo (Frejupa) en La Pampa anunció que impulsará un jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez. Ambas mujeres fueron condenadas hoy por matar, torturar y abusar sexualmente del menor.

Así lo confirmó la diputada provincial y precandidata a vicegobernadora Alicia Mayoral a los medios locales. También detalló que el texto de pedido de jury ya estaba redactado y solo esperaban la sentencia para presentarlo ante el Superior Tribunal de Justicia. Según trascendió, algunos bloques de la oposición provincial, como Propuesta Federal, también evalúan impulsar sus propios pedidos de jury.

El desempeño de la magistrada Pérez Ballester fue cuestionado por el padre y los abuelos de Lucio desde el inicio del proceso. Aseguran que entregó el menor en guarda a su madre sin tomar los recaudos socioambientales correspondientes y que nunca escuchó sus planteos.

“La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: dos son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, había dicho Ramón Dupuy, abuelo de Lucia, en la previa de la sentencia en Radio Mitre.

La familia del chico asesinado también denunció que Pérez Ballester nunca se comunicó para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.

El 1 de febrero de 2021, dos meses después de que la magistrada Pérez Ballester accedió a que Esposito Valiente y Páez se quedaran legalmente con la tenencia de Lucio, el nene ingresó al Hospital Evita con golpes en todo su cuerpo. Semanas más adelante, el 23 de marzo de 2021, Lucio fue atendido en el mismo sanatorio por una “deformidad en su dedo con una fractura ósea”. De hecho, en varias fotos con su madre y la novia de ella, se ve a Lucio con un yeso en la mano derecha. A los ocho, el 21 de noviembre de 2021, murió.

Hoy durante la sentencia, el abogado querellante José Mario Aguerrido se quejó porque ninguno de los 30 diputados provinciales habían pedido el jury por mal desempeño contra la magistrada.

Con información y fotos de Infobae