Censo 2022 | Cuáles son los departamentos de Misiones más poblados y los que más crecieron

La Tierra Colorada llegó a los 1.280.960 habitantes, lo que la ratifica como la jurisdicción más poblada del NEA y la convierte en la novena a nivel nacional. Con respecto a 2010 el incremento de ciudadanos fue de 16%.

1.280.960. Ese es el número de personas que habitan en Misiones de acuerdo a lo que revelaron los datos provisorios del censo realizado en mayo del 2022 y que fueron informados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En tanto que en Argentina residen 46.044.703 habitantes.

A la hora de desglosar el reporta oficial, surgen datos importantes dentro del territorio provincial a la hora de analizar la información de los municipios, aunque cabe aclarar que aún no se ha publicado información detallando por localidad.

En esa línea, el departamento de Capital (Posadas, Garupá y Fachinal) siguen siendo el más poblado de la Tierra Colorada con 392,072 habitantes, unas 67.310 personas más que en 2010. Lo sigue Oberá (Oberá, Campo Ramón, Campo Viera, Colonia Alberdi, General Alvear, Guaraní, Los Helechos, Panambí y San Martín) con 121.999, lo que significa 14.489 personas más que hace una década. Completa el podio Puerto Iguazú (Puerto Iguazú, Wanda, Puerto Esperanza y Puerto Libertad) con 99.013 ciudadanos, 16.786 más que en la última medición.

Sin embargo, a la hora de medir porcentualmente el aumento de pobladores, el ranking es liderado por el departamento de Candelaria (Candelaria, Bonpland, Santa Ana, Cerro Corá, Loreto, Mártires y Profundidad) que creció un 32%. El segundo lugar fue para Apóstoles (Apóstoles, Azara, San José y Tres Capones) con un 21,11% y tercero quedó Capital (20,72%).

Los menos poblados

Del otro de la vereda, Concepción (Concepción de la Sierra y Santa María) es el departamento menos poblado de la provincia con 10,108 habitantes, 531 personas más que en el 2010. Lo sigue San Javier (San Javier, Florentino Ameghino, Itacaruaré y Mojón Grande) con 22.970 ciudadanos (2.070 más) y cierra esa lista 25 de Mayo (Alba Posse, Colonia Aurora y 25 de Mayo) con 30.483 pobladores (2.749 más).

A la hora de analizar porcentualmente, el departamento que menos creció fue Montecarlo (Montecarlo, Caraguatay y Puerto Piray) con el 4,27%, le siguió Concepción (5,5%) y en tercer lugar quedó General Manuel Belgrano (Bernardo de Irigoyen, San Antonio y Comandante Andresito con el 8,9%.

Más mujeres que hombres

El número de mujeres supera al de hombres en 5 de los 17 departamentos de Misiones. Donde la población masculina es mayoría es en Cainguás (29.917 hombres vs 29.557 mujeres), General Manuel Belgrano (23.422 vs 23.179), Guaraní (38.644 vs 38.416), San Pedro (17.752 vs 17.213) y 25 de Mayo (15.287 vs 15.152).

A nivel provincia, de los 1.275.168 habitantes que tiene Misiones 652.184 son mujeres, 622.907 y 77 son no binarios (no se identifican con ninguno de los sexos anteriores)