Posadas | Vivienda usurpada: la propietaria exigió que le liberen la propiedad

Tras la usurpación de una propiedad ubicada en la avenida Jauretche y Tacuarí, la familia dueña del inmueble exigió la desocupación del lugar. El caso se volvió conocido por la viralización del video en el que se ve a la familia propietaria intentando sacar a los usurpadores.

El grupo familiar, que alega ser propietario del inmueble, informó que ya tienen varios casos de usurpaciones de esa propiedad. “Con esa casa tuvimos varios problemas, un usurpador estuvo 20 años y se lo pudo sacar en diciembre después que mi padre murió depresivo”, dijo Susana Morinigo, la propietaria.

Después de esa primera intervención, sucedió nuevamente el acceso de personas ajenas. “El sábado nos llaman para avisarnos que habían ocupado uno de los dúplex. Nos atiende un muchacho, con muebles, y dice que no va a salir de ahí porque quiere que judicialice”, añadió Susana.

Asimismo, decidieron tomar las vías judiciales para proceder sobre este caso. “Llamamos a la policía y nos dijeron que hagamos la denuncia, para que el lunes pase al juzgado”, añadió la propietaria.

La versión de los propietarios sobre el hecho

Sin embargo, una vez iniciado este proceso legal, usurparon el otro dúplex de la misma propiedad, que devino en el video viral. “En el otro dúplex, en el que vivía el otro usurpador, se usurpó. La casa tenía puertas y el portón con candado. Cuando llegamos allá, pedimos que nos abran y no querían. Cuando entra otra persona, nosotros entramos también. La mujer me dice que no va a salir, que no tiene casa, que le consiga una casa y en ese momento un grupo de 20 a 30 muchachos nos empieza a tirar piedras” recordó Susana.

En relación a ese mismo tema, María, la hija de la propietaria contó sobre las heridas que sufrió su hermano el día que intentaron sacar a los usurpadores. “En ese momento, éramos mis dos hermanos y yo, contra 30 jóvenes, que nos empiezan a atacar en nuestra propia casa. Nos empiezan a machetear, a mi hermano le machetearon la pierna, le pegó un machetazo en el cuello, un machetazo en la espalda, diciendo que habían menos ahí”, añadió María Grandon.

Por otra parte, los propietarios informaron que seguirán las vías legales para solucionar lo sucedido. “Tenemos abogados y estamos moviendo como corresponde, la ley le tiene que sacar de ahí porque sería el colmo. Estoy pagando un lugar donde hay gente que usurpa mi propiedad”, cerró María.

vivienda usurpada