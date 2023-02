Carlos Arce acompañó la muestra artística de Bernardo Neumann en el Instituto Misionero del Cáncer

El vicegobernador de la provincia de Misiones, participó de la muestra de arte del misionero Bernardo Neumann en el Instituto Misionero del Cáncer y habló sobre diversos temas correspondientes a la agenda: adelantó los temas que se trataron en la reunión del Comité Científico, cómo avanza la vacunación en la provincia y la situación epidemiológica en relación al Covid-19.

El vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce, acompañó este miércoles por la mañana la inauguración de la muestra de arte del artista plástico Bernardo Neumann, correspondiente al programa Alma Guazú y su “Encuentro con nuestros Artistas”.

El objetivo de este programa es brindar contención a los pacientes que concurren a tratamiento y sus acompañantes. Desde el inicio de esta propuesta, fueron varios los artistas y escritores que le dieron vida a la sala de espera del Instituto Misionero del Cáncer.

Allí, el vicegobernador dialogó con Misiones Online y explicó la importancia con la que carga esta exposición en el lugar que es presentada.

“La sala de espera de este tipo de instituciones siempre despierta una gran ansiedad: que le va a decir el profesional, con que noticia se va, con que tratamiento se va y esta exposición le da la oportunidad de tener una distracción en este lugar tan emblemático donde se atienden más de 200 pacientes por mes”, expresó Arce.

“El personal de salud es imprescindible, pero no siempre suficiente para lograr que una persona se recupere completamente. Sabemos que la salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial de la persona. Todos tenemos un alma, y por eso, traer arte a esta sala, -y que sea misionero, como un plus-, nos ayuda a enriquecerla, que eso también forma parte de la curación”, había comentado Arce en una oportunidad anterior.

Por otro lado, el vicegobernador ahondó en los temas que competen a la agenda provincial y se pronunció acerca de la reunión efectuada por el Comité Científico esta mañana.

“El gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció la renovación automática del boleto estudiantil y a partir de eso vamos a planificar la vacunación porque queremos seguir con la gran campaña en la que veníamos trabajando”, señaló Arce.

En este sentido, resaltó la aparición de distintos brotes de sarampión en países limítrofes, además de otras enfermedades, por lo que se reforzará la vacunación de la triple viral.

“Es importante reforzar esto antes del inicio del periodo escolar en la población, dependiendo de la edad”, agregó.

Además, y en relación a la vacuna bivalente Covid-19, Arce aseguró que “Misiones no sectorizará a la población por factores de riesgo para la primera aplicación, ya que es un refuerzo”.

“La vacuna va a ser aplicada a toda la población, a partir de los 12 años. Hemos tenido la experiencia que, sectorizando, no se llega al total de población objetiva”, remarcó el vicegobernador.

De esta manera, tanto las vacunas de Pfizer y Moderna que ingresaron a la tierra colorada, serán aplicadas de este modo.

En cuanto a la situación epidemiológica, señaló que “a nivel país, parece estar todo controlado”.

“La disminución de casos nacionales una buena noticia, pero no hay que bajar los brazos. Todo aquel que haya cumplido los 120 días luego de la última dosis se tiene que volver a vacunar”, afirmó Arce.

Por último, el vicegobernador se refirió al accidente de tránsito ocurrido en Brasil el pasado día lunes en horas de la madrugada, donde cuatro misioneros perdieron la vida.

En este sentido, aseguró que la provincia se encuentra en contacto con las familias de las víctimas intentando coordinar el traslado de los cuerpos nuevamente a territorio argentino.