El reconocido artista misionero Bernardo Neumann expone su arte en el Instituto Misionero del Cáncer

“Libros a tu paso” del programa Alma Guazú, dependiente de la subsecretaría de Relaciones Públicas e Institucionales, prosigue con su “Encuentro con nuestros Artistas”, donde se presentarán las obras del reconocido artista plástico Bernardo Neumann. La exposición empezó esta mañana en el Instituto Misionero del Cáncer (Parque de la Salud) y se va a extender durante toda la semana.

El objetivo de este programa es brindar contención a los pacientes que concurren a tratamiento y sus acompañantes. Desde el inicio de esta propuesta, fueron varios los artistas y escritores que le dieron vida a la sala de espera del Instituto Misionero del Cáncer. Esta es la segunda exposición por parte de Bernardo Neumann.

“El personal de salud es imprescindible, pero no siempre suficiente para lograr que una persona se recupere completamente. Sabemos que la salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial de la persona. Todos tenemos un alma, y por eso, traer arte a esta sala, -y que sea misionero, como un plus-, nos ayuda a enriquecerla, que eso también forma parte de la curación”, expresó el vicegobernador Carlos Arce, en oportunidad de la primera acción de este tipo realizada durante 2022.

La actividad es una propuesta en conjunto con la Fundación Alma Guazú y su Programa Crearte, que busca la participación de pacientes y familiares en espera en actividades artísticas creativas a modo de canalizar la ansiedad y la angustia de la espera.

Se suman también a la propuesta las cantantes Alba Toledo, Selva María y Prisca. “Seguimos apostando al trabajo en equipo y a incorporar todas aquellas propuestas que signifiquen acompañar los distintos procesos de sanación”, expresó Celina Jedlicka, subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales del ministerio de Cultura.

En el encuentro de esta mañana, Bernardo Neumann comentó que participará en el mes de julio de una muestra de arte de cuadros con luz negra, una propuesta innovadora de la cual será parte por primera vez, tras su larga experiencia en el mundo de las pinturas. «Va a ser muy interesante, un broche de oro a mis casi 70 años«, expresó emocionado el artista.