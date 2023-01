Jardín América podría declarar la emergencia hídrica en las próximas horas

El municipio de Jardín América podría declarar, en las próximas horas, la emergencia hídrica debido a la prolongada bajante del arroyo Tabay, cauce desde donde se toma el agua para potabilizar y distribuir en toda la ciudad.

La cooperativa emitió un comunicado donde señala “por las altas temperaturas la demanda ha vuelto a subir, si no reducimos el consumo o no se registran lluvias en la cuenca alta y media del Tabay, a partir de hoy tendremos que trabajar al 75% de la capacidad” informaron.

Respecto de las razones de la marcada bajante del arroyo Tabay comunicaron que “las precipitaciones de diciembre y enero fueron menores que las pronosticadas e insuficientes para sostener las vertientes, humedales y afluentes de la cuenca del arroyo”.

Las autoridades de la cooperativa, también a través de un comunicado, dijeron que “hasta que la situación mejore y para que podamos cubrir las necesidades básicas de las 7.500 familias conectas a la red, deberemos volver a solicitar a las autoridades municipales la aprobación de una ordenanza con prohibiciones a los usos no indispensables”.

Y agregaron “luego y en caso de ser necesario, comenzaremos también a cortar por sectores, para tratar de llegar a las zonas más altas de la ciudad algunas horas por día”.

Faccendini: “estamos esperanzados en las lluvias”

El Gerente General de la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América Ing. Ernesto Faccendini, en diálogo con Misiones on line, expresó “estamos esperanzados con las lluvias anunciadas, desde la semana pasada los pronósticos anuncian precipitaciones, pero se fue corriendo y al parecer llovería en los próximos días” dijo.

“De todas maneras si llueve acá pero no en la cuenca del arroyo Tabay la situación no mejoraría mucho, de hecho sí llovio en Jardín América pero la situación no cambió” agregó.

Faccendini explicó también que “permanentemente estamos informando al IMAS sobre la situación en Jardín América y estamos también a la espera de la firma del convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) para concretar el llamado a licitación de la segunda etapa de la obra del Paraná”.

La etapa de evaluación incluirá hasta la jornada de mañana, miércoles, a partir de ahí las autoridades tomarán una decisión en conjunto e informarán a los socios de la cooperativa las medidas que se vayan a tomar.

La primera medida de emergencia prohibiría el lavado de veredas, autos, la carga de piletas de natación y un acuerdo con los lavaderos de autos de la ciudad para armar un cronograma de uso del agua.

“El año pasado tuvimos una situación similar y los vecinos respondieron rápidamente, bajaron el consumo y trabajamos muy bien coordinando acciones con los establecimientos que ofrecen el servicio de lavado de vehículos” dijo Faccendini.

En caso de tener que endurecer las medidas se irá cortando el servicio por sectores, con horario predeterminados “comenzaríamos a distribuir por sectores, esperemos no llegar a eso pero es lo que prevee el plan de acción en caso de declarar la emeregencia hídrica para Jardin América” dijo finalmente el Ing. Faccendini.