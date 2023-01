Tenis | Novak Djokovic, imbatible: le ganó a Tsitsipas en el Abierto de Australia y se quedó con el 1 del ranking mundial

El serbio Novak Djokovic superó al griego Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5), cosechó un nuevo título y recuperó el primer lugar del ranking ATP, justo un año después del escándalo que terminó con la deportación del tenista.

El griego Stefanos Tsitsipas (número 3 del ranking), que se ha reencontrado con su mejor versión tras una temporada llena de dudas, no pudo frenar al coloso Novak Djokovic, actual número cuatro y líder del ranking desde el próximo lunes, en una final del Abierto de Australia que se definió en tres sets 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5).

En el Rod Laver Arena del Melbourne Park, el serbio salió más que decidido, mantuvo un juego muy consistente y se bancó un ambiente ‘hostil por la gran comunidad griega que vive en Australia y que acompañó a Tsitsipas, que con el triunfo también podía quedar en la cima del escalafón.

A sus 35 años, el serbio Novak Djokovic mantiene su invicto la temporada 2023, en el que ya había conseguido el título en el ATP de Adelaida. Quizás por eso se desplomó cuando se fue a abrazar con su familia y cuerpo técnico, que en el box dentro del estadio se calzaron una remera alusiva a los diez títulos logrados en el primer Grand Slam de la temporada.

Un rato después se reincorporó, le costó llegar hasta su silla, tomó una toalla y volvió a romper en llanto: hasta se escuchaba el sollozo por los micrófonos de ambiente seguramente recordando su deportación en enero del 2022 por su posición antivacunas Covid-19.

Fue la vigésimo octava victoria consecutiva en el torneo oceánico para el balcánico, que se alejó así del estadounidense Andre Agassi, que contaba con una marca de 26 triunfos seguidos.

También igualó en la tercera posición al español Rafael Nadal y la alemana Steffi Graf en la clasificación general de hombres y mujeres con más títulos del Grand Slam, una lista liderada por la australiana Margaret Court con 24, y seguida por la estadounidense Serena Williams con 23.

Una premiación más que emocionante

«Sabemos que en la cancha somos competidores, pero hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Ésta no va a ser tu última final de Grand Slam, vas a tener muchas más que yo», le dijo Novak Djokovic a Tsitsipas, durante la premiación.

«Sueñen en grande, todo es posible. No dejen que nadie les arrebate sus sueños. No importa de dónde provienes. Pienso que mientras más desventaja tienes y más difícil se te presente, más motivación hay que tener. Riégalo como si fueran unas flores, porque tú puedes hacerlo», fue el mensaje emotivo que el serbio dejó ante el público.

Novak Djokovic además definió éste Abierto de Australia como uno de los torneos «más desafiantes» de su carrera, después de la cancelación de la visa en 2022 y la expulsión del país, que no le permitió jugar en enero del 2022.

“Sólo mi familia y mi equipo saben lo que he tenido que pasar. Es la victoria más grande de mi carrera considerando las circunstancias. El año pasado no pude jugar y volví este año, gracias a toda la gente que me hace sentir cómodo en Melbourne”, cerró el serbio Novak Djokovic , tras recordar lo que vivió junto a su equipo y familia en las últimas cuatro o cinco semanas. En el inicio del torneo, hasta se había especulado con su baja por los dolores que acarreaba.

«Nos vemos el próximo año», anunció, después, Novak Djokovic, que irá entonces por su undécimo título en el Melbourne Park.

Con información de Clarín deportes

Tal vez te interese leer: Tenis | Novak Djokovic venció a Sebastian Korda en la final y se quedó con el torneo ATP 250 de Adelaide

Leer también: