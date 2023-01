El hip hop, el rap y el freestyle son géneros cada vez más reconocidos dentro del movimiento urbano en Posadas. Adolescentes, jóvenes y adultos toman las riendas de este ritmo que ganó fuerza en la capital desde principios de 2022. En ese contexto, artistas locales hablaron sobre el crecimiento del freestyle en la ciudad y su influencia en la juventud.

Adolescentes y jóvenes ocupan las plazas, parques y anfiteatros, con sus parlantes y su ingenio para crear rimas. Los lugares que más frecuentan los artistas del rap y del freestyle en Posadas son “El griego”, anfiteatro ubicado en la Avenida Corrientes 1450, y la Plaza Urquiza, en San Marcos 3701. En estos espacios se realizan, generalmente, las competencias de freestyle.

Matias Caceres “Dark”, organizador del UrquizaFree, la competencia más grande de Posadas, valoró que “siempre hay que tener seriedad y un equipo fuerte de trabajo” para gestionar este tipo de eventos. También hay que “hacer una distancia con la gente que va a disfrutar y los competidores”. Mencionó que “siempre es bueno mantener una buena imagen y que sea apto para todo público”.

Por otro lado, Sottox, artista, señaló las problemáticas en torno al freestyle: “El prejuicio es lo que abarca toda la problemática. No hay muchos que se animan a competir o no hay muchos que se enteran que hay movidas”. Siendo este estilo una práctica popular, es difícil que personas que no estén involucradas se acerquen. Generalmente, se introducen más cuando se organizan eventos de gran magnitud y competencias con grandes premios.

Parte de la problemática, declaró Lin Sista, está relacionada con la poca participación femenina en el género. “Me di cuenta que había muy pocas chicas, más del 80% son pibes, y las pibas con la que pude tener contacto no se animaban o lo fueron haciendo de a poco”, declaró. No obstante, la artista señaló: “Ahora veo muchas más pibas que están al frente, me parece importante que se abra el panorama”, consideró.

El movimiento del freestyle en Posadas está inundado de jóvenes artistas y es una práctica cada vez más común dentro de la cultura urbana local. Se consolida como movimiento y de la misma forma está buscando ser un género tomado en cuenta para más eventos de cartelera pública.

Proyectos actuales del freestyle en Posadas

UrquizaFree, cuya locación principal es la Plaza Urquiza, es una competencia de freestyle organizada por Matias Caceres “Dark”. Este evento tiene como objetivo brindar la mayor seriedad a una competencia y tener en cuenta a los artistas como verdaderos profesionales. Funciona, además, como punto de encuentro entre competidores y raperos. Su contacto es @urquizafreeposadas en Instagram.

Malas Mañas es un proyecto musical en el que Sottox está involucrado como compositor. Este 14 de febrero estrenarán su primer lanzamiento. Se presentarán canciones con variadas temáticas y con energía.

Espectral Producciones es el Home Studio de Lin Sista. Allí graba su propio material y colabora con diferentes artistas como Micol Ortaz, Meych, Kulchar, entre otros. De esta manera, también se consolida el arte independiente con medios de producción.

Nota por: Lucas Fioravante.