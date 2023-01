Estas son las figuras argentinas en el Sudamericano Sub 20

El 19 de enero empezó la competición que cuenta con 10 delegaciones participantes y que permite repartir tres cupos para la Copa del Mundo sub 20 que se disputa este año en Indonesia. Además, tres equipos también conseguirán un boleto para los Juegos Panamericanos de Chile de este 2023.

En el mes de enero el fútbol sigue siendo el gran protagonista, al menos para las selecciones sudamericanas, debido a la disputa del Sudamericano sub 20 en Colombia.

Argentina antes del torneo era la gran favorita para conseguir el título. E incluso su mal inicio en el torneo no borró su potencial, sobre todo teniendo en cuenta que cuenta con una de las selecciones con la plantilla más completa y potente.

La idea de los argentinos era conseguir un título que no logran desde el año 2015, cuando vencieron a Colombia en la edición que se disputó en Uruguay. En esa ocasión contaron con jugadores como Giovanni Simeone o Ángel Correa, ambos afianzados hoy en día en el fútbol europeo.

De ahí radica la importancia de este torneo para los jugadores de las selecciones participantes. Es uno de sus primeros escaparates a nivel internacional para poder dar el salto al viejo continente.

En esta oportunidad la selección juvenil de Argentina está dirigida por Javier Mascherano, ex jugador de la albiceleste y de equipos como River Plate, Liverpool, Barcelona o el Hebei China Fortune. Mascherano fue anunciado para el banquillo de la albiceleste sub 20 a finales del año 2021 como reemplazo de Fernando “Bocha” Batista. De esta forma, las grandes figuras de Argentina empiezan con el entrenador.

Sudamericano Sub 20: estas son las estrellas argentinas

Luego, son los jugadores quienes tratan de conseguir toda la atención y el protagonismo en este torneo. Entre los jugadores argentinos que más expectativas generan están Máximo Perrone, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte. En total, Argentina viajó a Colombia con tres porteros, ocho defensas, siete mediocampistas y cinco delanteros. Paz y Buonanotte son los únicos de la delegación que ya hacían vida en el exterior antes de la competición.

Perrone jugó durante el 2022 un total de 32 partidos con Vélez Sarsfield, equipo con el que logró llegar a semifinales en la Copa Libertadores y acaba de firmar como nuevo refuerzo del Manchester City. Nicolás Paz, por su parte, ya se encuentra en Europa, aunque aún no ha logrado debutar en la máxima categoría de España, país en el que está como ficha del Real Madrid.

Mientras que Buonanotte jugó el año pasado con Rosario Central y a comienzos de este año 2023 oficializó su vínculo con el Brighton de la Premier League.

Al final el Sudamericano sub 20 es una gran oportunidad para las futuras estrellas. Para Argentina, además, se antojaba el evento perfecto para demostrar que el éxito de la selección absoluta en el Mundial de Qatar no fue un espejismo. Cuyos protagonistas celebraron hace solo un mes por todo lo alto el título de campeones.

Messi, por ejemplo, fue anfitrión de fiestas en casinos, donde por primera vez las máquinas tragamonedas no fueron las protagonistas de la noche, lo fue la Copa del Mundo. 17 años antes, el oriundo de Rosario maravilló en el Sudamericano sub 20 de 2005, cuando aún era todo un desconocido para los fanáticos del fútbol y en la que fue su primera gran experiencia con la albiceleste.

Al final, el mal inicio de los dirigidos por Mascherano en el Sudamericano Sub 20 hizo que perdieran rápidamente la condición de favoritos con los que fueron catalogados por muchas casas de apuestas antes de empezar. Y fueron las demás selecciones quienes no perdieron la oportunidad de destacar en la competición.

Un caso particular es el de la selección local. Colombia convocó al Sudamericano a Alexei Rojas Fedorushchenko. El jugador de solo 17 años nació en Inglaterra y su madre es rusa. A pesar de su vínculo con esos dos países, el joven jugadores del Arsenal decidió vestir la camisa de Colombia, de donde es su padre

.

Especial atención también habrá que prestarle a Vitor Roque en Brasil. El jugador de 17 años fue finalista de la pasada edición de la Copa Libertadores. Mientras que Real Madrid tiene a otro jugador de sus categorías inferiores en la competición gracias a la presencia de Álvaro Rodríguez con Uruguay. Por su parte, Ecuador, último campeón del Sudamericano sub20, cuenta en sus filas con Patrickson Delgado, actualmente en el Ajax, aunque formado en Independiente del Valle.

Una nueva generación que dará todo por brillar y escribir su nombre junto al de las grandes estrellas sudamericanas en el futuro. Algo que ya lograron en el pasado jugadores como Lautaro Martínez, hoy campeón del mundo con Argentina; Lionel Messi, que disputó el torneo en 2005; Neymar, goleador de la edición de 2011 o grandes leyendas del pasado como Maradona, Falcao, Francescoli, Ronaldinho o Carlos Valderrama.

Además de destacar a nivel individual, los jugadores buscarán un título para sus selecciones en este Sudamericano Sub 20. Hasta ahora Chile, Venezuela, Perú y Bolivia nunca han logrado el título. Brasil es la selección que más Sudamericanos sub 20 tiene en la historia con 11, seguidos por Uruguay con ocho y Argentina con cinco y en busca del sexto para reafirmar que son la mejor selección del momento, no solo a nivel de mayores, si no también con sus juveniles. Solo falta esperar a ver si son capaces de lograrlo.

​