Posadas | Trabajadores de Pedido Ya realizarán un “paro” este sábado para reclamar mejores condiciones laborales y piden no utilizar la aplicación

Hace tiempo que los trabajadores reclaman a las empresas multinacionales mejores condiciones laborales y sueldos. Este sábado, repartidores de la empresa Pedidos Ya, realizarán un reclamo a nivel nacional desde las 19 a 00. En Posadas también se adhieren y piden no utilizar la aplicación como forma de apoyo.

En este marco, Germán y Santiago contaron que se creó un movimiento a nivel nacional con más de 17 provincias. Anteriormente se realizó una primera manifestación para pedir un aumento de aranceles y a los 2 días, desde la aplicación, se envió un nuevo esquema de pago con aumentos para cada provincia entre $20 a $50 como máximo.

“Nos parece una falta de respeto porque todos estamos registrados en el monotributo, el cual el más básico subió a más de $5000, el costo de los repuestos subió más del 50%, la nafta subió 20%, no nos alcanza para cubrir los gastos que necesitamos para tener un trabajo digno”, profundizó uno de los trabajadores.

El pago por pedido se redondea a $200 según comentaron, sin embargo, el trabajador expuso que muchas veces a los repartidores les toca buscar varios pedidos de un mismo restaurante pero desde la aplicación solamente paga por uno.

Asimismo, señaló que la manera de pago corresponde por kilometraje, estilo Manhattan, el cual es lineal desde el punto de retiro hasta el punto de entrega. Sin embargo, eso no corresponde a la ciudad de Posadas: “Que nos estén pagando por ese tipo de kilometraje, nos están estafando”, subrayó uno de ellos.

Además, en la ciudad, la demanda no es tan alta para justificar el valor de pago. Por otro lado, destacaron que muchos repartidores no se animan a dar la cara en las protestas porque posteriormente sufren la suspensión de la cuenta y no pueden trabajar.

En este aspecto, uno de ellos contó que a los trabajadores que se quejan por alguna situación también se les suspende la cuenta y no pueden quejarse: “Hay suspensiones totalmente injustificadas, no podes defenderte de eso, directamente te la bajan”, remarcó.

De esta forma, se solicita a la población que no utilice la aplicación este sábado durante la pausa en apoyo a los trabajadores que se manifiestan por un sueldo digno, y enfatizaron en que no se cortará ninguna calle de la ciudad y no se molestara a la ciudadanía.

Sobre algún tipo de seguro, explicaron que no sabe cómo funciona ni tampoco hay alguna persona con la cual comentar sobre los problemas que se presentan, ya que el único medio es a través del soporte de la aplicación. En el caso de accidentes de tránsitos, el trabajador debe hacerse cargo de los gastos médicos.

Finalmente, manifestaron que además de pedir un sueldo digno, se pide por una solución para que la aplicación Pedidos Ya brinde respuestas a los problemas que se presentan en el día a día como trabajadores.

