Las rodillas de Nicolás De la Cruz y Matías Suárez, son el tema que preocupa a Demichelis para el debut de River en la Liga Profesional

A horas del debut en la Liga Profesional, Martín Demichelis está ocupado con el estreno frente a Central Córdoba en Santiago del Estero de este sábado a las 21:30 como inquieto por las lesiones que persiguen al equipo, especialmente las de Nicolás de la Cruz y Matías Suárez.

¿Por qué? Porque el uruguayo sufre una patología muy compleja en su rodilla derecha y los profesionales médicos del plantel no tienen una proyección certera acerca de cuándo podrá volver a estar en condiciones de salir a una cancha, como sucede también con el delantero cordobés.

El entrenador de River, quien puso sobre la mesa su preocupación por los lesionados en la conferencia del miércoles, intentó no exponer a los protagonistas de los casos más graves, pero en el vestuario no puede ocultar su angustia. Y es que al todo campista de 25 años que antes del Mundial de Qatar extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2025 no le dieron los resultados esperados ni el toilette quirúrgica al que se sometió a fines de diciembre ni el tratamiento con células madre con el que complementó el paso por el quirófano.

Ninguno de esos procedimientos, en efecto, le garantiza una solución para la inflamación crónica que padece en esa articulación, ya que el origen de la sinovitis que lo tiene a maltraer es mucho más complejo. Tanto el jugador como Demichelis y los dirigentes de River saben que el charrúa tendrá que convivir con ese inconveniente por tiempo indeterminado. Y es un gran dolor de cabeza para todos, obviamente.

Y mientras termina de evaluar si este sábado es mejor apostar por el pibe Alfonso o darle la chance a Paradela, Micho ya sabe que el problema que afecta al uruguayo desde mucho antes de su llegada tiene varios puntos en común con el caso del delantero cordobés de 34 años, que en el último semestre jugó de a ratos y solo fue titular en el superclásico en la Bombonera. Si De la Cruz aún no vio fútbol con Demichelis en el banco, MS7 apenas disputó 45 minutos en el amistoso contra Unión La Calera y no fue ni al banco en los otros cuatro partidos de la pretemporada.

Así las cosas, este tema mantiene intranquilo al DT en las horas previas a su estreno por los porotos, ya que le resulta difícil abstraerse de las afecciones que sufren futbolistas de primera calidad que ya han demostrado el valor que tienen con la camiseta de la Banda. Por razones de edad y antecedentes, con Suárez hay un optimismo muy limitado. En el caso de De la Cruz, en cambio, confían en que al final del camino tenga lograr una recuperación satisfactoria al tiempo que analizan la posibilidad de otra intervención quirúrgica si en las próximas semanas no hay avances.

La situación de otros lesionados

En este contexto, la evolución del resto de los lesionados es una buena noticia para MD. Porque Paulo Díaz mostró un notorio progreso en los últimos días en su rodilla derecha intervenida por una artroscopia debido a un síndrome meniscal y se estima que en dos o tres semanas, a más tardar, estaría en condiciones de volver. Algo parecido sucede con David Martínez, quien según su representante, Renato Corsi, estará disponible para volver a la competencia en 21 días ya que “los últimos estudios demostraron que se le desinflamó la zona”.

Dos semanas, tres, un mes o más. Los tiempos son diferentes de acuerdo al caso. Y Demichelis, a horas del debut, no se puede sacar la cruz de las lesiones de su espalda.

Posible 11 titular de River para su debut en la Liga Profesional

Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Milton Casco; Enzo Pérez; Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, José Paradela; Pablo Solari y Miguel Borja

