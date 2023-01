Uno de los torneos de fútbol que más miradas atraen es el Campeonato Sudamericano Sub 20, pues de allí surgen muchos de los jugadores más talentosos del mundo. Si bien Argentina y Brasil son los equipos tradicionalmente favoritos a ganar y por ende, son las selecciones que tienen muchos jugadores talentosos, otros países también cuentan con potenciales estrellas.

Este año el Sudamericano Sub 20 se desarrolla en Colombia y promete ser uno de los torneos más emocionantes tras el retorno de los juegos con presencia de aficionados. De hecho, se pudiese equiparar a lo que serían los torneos de póker en un casino en línea. Veamos a continuación cuáles son los jugadores con más potencialidad y proyección en este campeonato juvenil.

Sudamericano Sub 20: acá están las estrellas

Allan Wlk (Paraguay)

Este joven delantero tiene experiencia en sudamericanos, pues en otras ocasiones ha ganado torneos jugando con la camiseta albirroja. Así que hablamos de un gran jugador en potencia, el cual, por cierto, es considerado por su entrenador Héctor Schonhauser como un centro-puntero muy calculador y callado. Su modo de juego, además de sus condiciones físicas, recuerdan mucho a Roque Santa Cruz.

Máximo Perrone (Argentina)

Con sus 20 años cumplidos y un contrato con el Manchester City por 8 años, Perrone aportará mucha veteranía en la albiceleste durante el Sudamericano Sub 20. Es importante recordar sus 22 campeonatos locales, las diez copas libertadoras disputadas y una copa argentina. Además, lleva hasta ahora tres goles en total, dos asistencias y nunca ha sido expulsado de un partido. Otra característica de Perrone es que dirige muy bien a su equipo desde el mediocampo.

Luis Guilherme (Brasil)

Con apenas 16 años, es un jugador que sabe desequilibrar al contrario y tiene un estilo de juego muy vertical y un disparo mortal. Un hecho a destacar es que desde el 2022 juega en el Palmeiras Sub-17 y ya posee un estilo de baile particular. Si bien al inicio su inclusión en la plantilla no fue muy relevante, actualmente está agarrando protagonismo en este Sudamericano Sub 20 aprovechando la ausencia de varios jugadores.

Jhon Durán (Colombia)

Muchos consideran que Durán se convertirá en uno de los jugadores más relevantes de este torneo dada la fuerza y la técnica que muestra en la delantera. Es un jugador muy autónomo, capaz de subir en solitario y resistir solo con la pelota mientras espera la llegada de sus compañeros. Es importante reseñar que Durán comenzó a jugar en ligas colombianas cuando apenas tenía 15 años y es, de hecho, uno de los jugadores colombianos más precoces en anotar goles.

Telasco Segovia (Venezuela)

El venezolano de 19 años, quien firmó no hace mucho un contrato con la Sampdoria de la serie A de Italia, será otro de los jugadores que sin duda destacará en el Sudamericano Sub 20 2023. Hablamos de un jugador que se logra adaptar muy bien al jugar en diferentes posiciones. Además, sabe llegar al área y tiene instinto de gol. En la Sampdoria se le describe como un atacante rápido.

Darío Osorio (Chile)

Es un jugador de referencia en su propia selección, pues con la Universidad católica, lleva anotado 7 goles en 27 encuentros. No hay que olvidar que Osorio ya ha sido convocado para que juegue con la selección nacional mayor. Si bien Osorio gusta jugar por el extremo derecho, puede cubrir perfectamente ambos extremos. Su potencia es tan destacable que, según, el Barcelona F.C ya tiene los ojos puestos en él.

Fabricio Díaz (Uruguay)

Con 19 años, este centrocampista es un veterano, ya que ha jugado tres temporadas en el Liverpool de Montevideo como titular y capitán. Destaca sobre todo por su precisión en los pases, así como también, en servir el balón para romper las líneas de sus oponentes. Un hecho a reseñar es que Díaz capitaneará a los charruas en este Sudamericano Sub 20.

Nicolás Siri (Uruguay)

Se trata de un jugador con un ascenso explosivo por lo que, obviamente, es otro de los jugadores con mucha expectativa. Cuando tan solo tenía 15 años fue ascendido a primera. A los 16 anotó sus primeros tres goles y rápidamente llego a la nacional. A sus 17 años fue transferido del Danubio al City Torque Montevideo. Por ello, hablamos de uno de los futbolistas uruguayos con mayor proyección a futuro. A pesar de jugar como delantero, Siri puede perfectamente desempeñarse de enganche.

Alan Minda (Ecuador)

Otro de los jugadores veteranos que hará presencia en este Sudamericano Sub 20 es Minda quien juega con el Independiente del Valle. Ha jugado en su trayectoria como jugador profesional un total de 34 partidos en donde lleva anotado hasta los momentos, 3 goles y 3 asistencias. Ha jugado en LaLigaPro, la copa Ecuador y la Copa Sudamericana. Se destaca sobre todo por saber dirigir a su equipo y mostrar mucha energía cuando restan pocos metros para la portería contraria.

Nico Paz (Argentina)

Dada su brillante actuación tanto en la Youth League como en las canteras del Real Madrid, Paz es uno de los jugadores que debería brillar en este Sudamericano Sub 20 con la albiceleste. Posee una extraordinaria visión de juego y adoptó una de las cualidades de Messi: salir por la derecha para golpear con la zurda. Puede además desempeñarse en cualquiera de los dos costados del medio campo.