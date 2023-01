Sin acuerdo en la actualización del precio del té: “Hay un abuso de poder de la industria por sobre los productores”, sostuvo Cristian Klingbeil

Este miércoles se realizó una reunión en el municipio de Campo Viera con el objetivo de encontrar una actualización a $21 para el precio del té. Sin embargo, las respuestas no fueron positivas, por lo tanto, el valor continuará en $17,50.

El productor tealero, Cristian Klingbeil explicó que la actualización en el precio del té, se realizó por última vez fue el 16 de diciembre, teniendo en cuenta el precio del dólar oficial. Debido a esto, se actualizó 0,10 centavos más 0,40 centavos por kilo de té de componente que puso a disposición la provincia para que se traslade una mejora de precio por kilo de té.

En este sentido, se solicitó una nueva actualización debido al incremento del dólar: “Consideramos que deberíamos tener una actualización urgente del precio del té. Ya deberíamos haber tenido hace dos semanas”, destacó.

Por otra parte, durante la reunión, las respuestas no fueron positivas para los productos misioneros y según consideró Klingbeil, “hay un abuso de poder de la industria, que esperemos que la provincia no avale y nos permitan tener una pequeña mejora de precio”.

“Directamente (la industria) no quiere tocar el precio, consideran que la inflación, el aumento de la luz entre otras cosas no permiten pagar mejor”, indicó. Así, Klingbeil expuso que anteriormente cuando el dólar estaba más bajo si se podía cumplir los 0,10 centavos de dólar y hasta algunas mejoras por el subsidio de luz; pero ahora que el dólar está subiendo no quieren permitir la actualización de precio.

Además, señaló que hay grandes contradicciones en la industria, ya que se deja en abandono a los productores después de haber realizado las inversiones y fertilizaciones en los teales. De esta manera, los productores esperarán durante estos días las decisiones que se tomarán desde el Ministerio del Agro y la Producción, ya que es el que posee las facultades de laudar en Misiones.

En este aspecto, poder manejar el precio del té en la provincia permitió tener actualizaciones importantes, por lo cual se espera que haya un mejora pero “no sabemos de cuánto va a ser porque no nos pudieron dar ningún tipo de indicio”, amplió.

Sobre la cosecha del té, expuso que no es la mejor debido a la faltante de lluvias pero los números son más optimistas con respecto a los dos últimos años. Asimismo, la producción comenzó un mes más tarde por el frío fuera de temporada: “Estamos lejos todavía de lo que sería un año con el clima óptimo”, remarcó.

Denuncias por “malas jugadas” de empresas

Por otro lado, comentó que los fertilizantes subsidiados por parte de la provincia con fondos nacionales, deben ser pagados por los productores a partir del mes de abril. Sin embargo, algunas empresas ya cobraron a los mismos una vez iniciada la zafra; lo cual ya se informó al Ministerio del Agro.

A partir de esto, se solicitó la denuncia de los productores que sufrieron el descuento de los fertilizantes: ”Ninguna empresa debería o puede imponer el descuento ya del fertilizante, porque claramente lo acordado con el mismo Gobernador en Casa de Gobierno y con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, era que el fertilizante se empezaba a descontar a partir de abril”, detalló.

De esta forma, Klingbeil apuntó que se denunciará a las empresas que hayan hecho esta “mala jugada” y se esperará las medidas correspondientes del Ministerio del Agro: “Esto es un beneficio para los productores, no para que la industria genera unos pesos extra”, manifestó. Así, enfatizó en que lo mismo sucede con el subsidio de la luz ya que desde la industria se niega a reconocer las mejoras en el precio.

Situación gasolera

Finalmente, el productor tealero expuso que la situación de combustible se encuentra mejor en los últimos meses, aunque existen municipios que todavía tienen ciertos problemas para el abastecimiento de combustible y también continúan a veces las largas filas de espera debido a que diversas estaciones tienen precios más altos que la petrolera nacional.